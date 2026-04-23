Saldırı gölgesinde bayram

Haber Merkezi

TBMM'nin açılışının 106. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yurdun birçok noktasında kutlamalar gerçekleştirilecek. Peş peşe yaşanan okul saldırılarının ardından törenlerin iptal edilmesine yönelik çağrılar yükselse de okullara bir gün ara verilecek. Çocuklar; törenler, festivaller ve renkli etkinliklerde buluşarak bu günü birlikte kutlayacak. Bugün düzenlenen etkinliklerden bazıları şöyle:

İSTANBUL: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve 18 Nisan’da başlayan 23 Nisan Çocuk Festivali 26 Nisan tarihine kadar devam edecek. 39 ilçede parklar, meydanlar, kültür merkezleri ve miras alanlarında ücretsiz çocuk şenliklerine ev sahipliği yapan festivalin kalbi, bugün Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda atacak. Farklı ülkelerden gelen çocuk halk dansları toplulukları sahne alarak kardeşlik ve kültürel paylaşım mesajları verecek. Ayrıca İBB Şehir Tiyatroları, gelenekselleşen Çocuk Şenliği’nin 40. yılında tüm oyunlarını çocuklara ücretsiz olarak sahneleyecek.

ANKARA: Başkentte ise kutlamalar bugün 12.00’dan 17.00’a kadar sürecek. Anıtkabir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 23 Nisan’da resmi tören bitimiyle saat 21.00'a kadar çocukların ziyaretine açık olacak.

İZMİR: İzmir Büyükşehir Belediyesi, final etkinliğini Kültürpark’ta düzenleyecek. Sahne gösterileri, konserler, oyun alanları, atölyeler ve ikinci el pazarı, İzmirli çocuklara bayram coşkusu yaşatacak.

BURSA: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çağrısıyla etkinlikler bugün saat 13.30’da Çarşıbaşı’dan Atatürk Stadyumu Kütüphanesi’ne yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacak. Merinos Parkı’nda oluşturulan şenlik alanında ise çocukların eğlenceli bir gün geçirmeleri için birbirinden renkli programlar hazırlandı. Saat 14.00 ile 19.00 arasında düzenlenecek olan şenlikte, ‘Minik Adımlar Koşusu’, gösteriler, atölye çalışmaları, sahne şovları ve oyun alanları ile keyifli vakit geçirecek olan çocuklar, ‘Eski Moda Çocuk’ konseri ile bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak.

NE OLMUŞTU?

Peş peşe yaşanan okul saldırılarının ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılması planlanan kutlamaların iptali gündeme gelmişti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “23 Nisan Bayramı’na kadar ulusal yas ilan edilmeli, 23 Nisan’da da bütün kutlamalar ve resepsiyonlar iptal edilmeli” demişti. CHP ise Davutoğlu’na yanıt vererek “Okulları tarikat ve cemaatlere terk eden anlayışa karşı 23 Nisan’ı daha dolu bir şekilde kutlamalıyız” tepki göstermişti. Tartışmalar sürerken gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrilmişti. Bakanlık da kutlamaların iptaline ilişkin bir resmi bir açıklama yapmamıştı.