Saldırı hazırlığındalar iddiası: Yılbaşı öncesi 115 kişiye IŞİD gözaltısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Noel ve yılbaşı etkinliklerinde IŞİD'in çağrısıyla saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen kişilere operasyon gerçekleştirdi.

137 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken 115 kişi gözaltına alındı.

Savcılık'tan yapılan açıklamada şunlar denildi:

"DEAŞ Silahh Terör Örgütü'nün yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gaynmüslim şahıslara yönelik olmak üzere ülkemizi hedef alan eylem çağrılan ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler bulunan ve terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları anlaşılan, aynca bir kısmı hakkmda ülkemiz ve uluslarası seviyede terör suçları kapsamında yakalama emri çıkartılan 137 şüpheli hakkında ilimiz genelinde 124 farklı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma faaliyeti gerçekleştirilmiş, sonucunda tabancalar, fişekler ve birçok örgütsel dokümana el konulmuştur.

Şüphelilerden 115'i yakalanmış olup yakalanamayan şüpheliler hakkında faaliyet halen devam etmektedir."

JANDARMA UYARMIŞTI

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 19 Aralık 2025 tarihli yazısıyla IŞİD’in yılbaşı öncesi Ankara ve İstanbul’da saldırı gerçekleştirebileceği yönünde tüm birimlerini uyardı.

Yazıda, halkın kalabalık olduğu bölgelerde birkaç gün içerisinde patlayıcı yüklü araçlarla eşzamanlı saldırı planlandığına dair duyum alındığı bildirilmişti. Alışveriş merkezleri ve halk pazarları hakkında özellikle uyarı yapılırken, saldırıların silahlı saldırı, intihar saldırısı, bombalı araç saldırısı, dron saldırısı ya da kalabalıkların üzerine araç sürülmesi şeklinde gerçekleştirilebileceği ifade edilmişti.