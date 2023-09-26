Saldırıda öldüğü iddia edilmişti: Viktor Sokolov Rusya Savunma Bakanlığı toplantısına katıldı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Bakanlık yetkilileri ile Moskova’daki toplantısına, Ukrayna ordusunun 22 Eylül'de Sivastopol’e yönelik yapılan saldırıda öldüğünü iddia ettiği Rusya Karadeniz Donanması Komutanı Viktor Sokolov da katıldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Bakanlık yetkilileri ile Moskova’da toplantı yaptı.

Ukrayna ordusunun, 22 Eylül'de Sivastopol’e yönelik yapılan saldırıda öldüğünü iddia ettiği Rusya Karadeniz Donanması Komutanı Viktor Sokolov’un da çevrim içi toplantıya katıldığı görüldü.

Toplantıda, Ukrayna’daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şoygu, Rus askeri birliklerinin, Ukrayna güçlerini yenmek için aktif olarak eylemlerine devam ettiğini belirtti.

Şoygu, Kupyansk yönünde Sinkovka ve Petropavlovka yakınındaki bölgede kontrolün önemli ölçüde genişletildiğini aktardı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm çatışma hattı boyunca ciddi kayıplara maruz kaldığını söyleyen Şoygu, eylülde 17 binden fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini, 7 Amerikan Bradley piyade aracı, 77 Amerikan M777 topçu sistemi, Almanya, Fransa, Polonya ve ABD’den getirilmiş 51 kundağı motorlu topçu sistemi, 2 Alman Leopard tankı, 1 İngiliz Challenger tankı dahil 2 bin 700’den fazla silah ve askeri teçhizatın imha edildiğini dile getirdi.