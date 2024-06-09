Saldırılar 247 gündür sürüyor: Gazze'de can kaybı 37 bin 84 oldu

İsrail'in 247 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 84'e çıktı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sadece son 24 saatte 283 kişi öldürüldü.

Dünya 09.06.2024 13:24 Giriş: 09.06.2024 13:24

Güncelleme: 09.06.2024 13:30 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA