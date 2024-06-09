Saldırılar 247 gündür sürüyor: Gazze'de can kaybı 37 bin 84 oldu
İsrail'in 247 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 84'e çıktı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sadece son 24 saatte 283 kişi öldürüldü.
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte ölenlerin sayısı 283 artarak 37 bin 84'e yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 247 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere yönelik 8 saldırı gerçekleştirdiği, 283 kişinin hayatını kaybettiği, 814 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana toplam can kaybının 37 bin 84’e, yaralı sayısının ise 84 bin 494’e yükseldiği ifade edildi.