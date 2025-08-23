Saldırılar artarak devam ediyor

Haber Merkezi

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Edirne Edirne Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 9 yıldır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ı ve 6 yılı aşkın süredir cezaevinde olan Dr. Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti. Cezaevi ziyareti sonrası bir açıklama yapan Tanrıkulu; Demirtaş ve Mızraklı’nın çözüm sürecini cezaevi koşullarındaki sınırlı iletişim imkânlarıyla takip ettiklerini söyleyerek “En büyük riskin boşa harcanan zaman olduğunu düşünüyorlar. Bu zamanın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, bir an önce yasal düzenlemeler ve gerekli diğer adımların atılması gerektiğini bizimle paylaştılar” dedi.

Tanrıkulu yasal düzenlemelerin dışında, uygulamadan kaynaklı birçok sorun olduğunu ve bunların toplumun sürece olan güveni güçlenmesi için eş zamanlı olarak çözülmesi gerektiğini belirtti ve şöyle devam etti:

“Maalesef bu yapılmadığı gibi antidemokratik uygulamalar artarak devam ediyor. Bunun da sürecin en büyük risklerinden biri olduğunu vurguladılar. Sağlıkları iyi ama her koşulda barıştan yana olduklarını, silahların bırakılması gerektiği yönündeki görüş ve desteklerini de özellikle ifade ettiler.”