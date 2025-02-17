Saldırılar ateşkese rağmen sürüyor: Gazze'de can kaybı 48 bin 284'e yükseldi

İsrail ordusunun yaklaşık 16 ay süren saldırılarının ardından ateşkesin sağlandığı Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 9'u enkaz altından çıkarılan 13 Filistinlinin cansız bedeni hastanelere nakledildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan ateşkesin 28. gününde yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

4 KİŞİ YENİ SALDIRILARDA HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte hastanelere 13 kişinin cansız bedeni ile 16 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 9'unun enkaz altından çıkarıldığı, 4'ünün ise yeni düzenlenen saldırılarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve cenazesi hastanelere ulaştırılan Filistinlilerin sayısının 48 bin 284'e, yaralı sayısının da 111 bin 709'a çıktığı belirtildi.

Enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ çok sayıda cenazenin bulunduğu ancak ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşamadığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 14 binden fazla Filistinlinin enkaz altında kaybolduğunu söylemişti.