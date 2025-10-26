Saldırılar korkunun ifadesi

HABER MERKEZİ

Tek adam rejimi muhalefete yönelik saldırılarında yeni bir eşiğe geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında başlatılan “casusluk soruşturması” ile Yanardağ gözaltına alınmasına ve TELE 1’e kayyum atanması saldırıları yeni bir boyuya taşıdı.

Yanardağ’ın dün gözaltı süresi uzatılırken Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından önceki gün TELE 1’e kayyum olarak görevlendirilen eski Yeni Şafak Yazarı İbrahim Paşalı’nın ilk icraatı yayınları durdurmak oldu. Paşalı, yarına dek kanal rejisine “siyasi içerikli olmayan bant yayınlarının” döndürülmesini talimatını verirken yine aynı tarihe kadar tele1.com.tr’deki haberlerin yayınlanması da durduruldu. Paşalı’nın kanala yönelik hamleleri de bununla sınırlı kalmadı. Kayyum Paşalı, TELE 1’in YouTube hesabında bugüne dek yayımlanan videoları sildirirken ardından YouTube kanalı kapatıldı.

ASIL AMAÇ BELLİ

Merdan Yanardağ avukatı Bilgütay Durna ile görüşme gerçekleştirdi. Durna görüşmeye ilişkin BirGün’e açıklama yaptı. Yanardağ’ın sağlığının ve moralinin yerinde olduğunu bildiren Durna, "Dayanışma eylemleri ve ziyaretleri için teşekkür etti. Sevgilerini iletti. ‘Yalnız kalmayacağımı biliyordum’ dedi. Kayyum kararını da ‘Operasyonun asıl amacı belli oldu’ diye yorumladı. Suçlamaları kabule etmediğini tekrar dile getirdi" dedi.

AYDINLIK GÜNLER GELECEK

Yaşananların ardından TELE 1’e yönelik destek açıklamaları gecikmedi. Kanala kayyum atanması basın özgürlüğüne yönelik saldırı olarak değerlendirildi. Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaşananlara tepki gösterdi. İmamoğlu yaptığı açıklamada, “Merdan Yanardağ sabahın kör karanlığında gözaltına alındı, akşam ise alelacele TELE 1’e kayyım atandı. Üstelik bunu yapanlar Gazeteci Merdan Yanardağ’a tek bir soru sormamış, savunmasını bile almamışlardı. Açıkça söyleyelim: Bu bir çökmedir. Bu, demokrasinin nefes borusu olan medyaya ağır bir sansürdür. Bu bir gözdağıdır. Ama ne yapsanız nafile. Gerçekleri bu aziz milletin gözünden kaçıramazsınız. Hakikat, her engeli aşacak ve sonunda mutlaka zafer kazanacak” ifadelerini kullandı.

Kayyum kararının ardından ise kanala siyasi partiler, basın meslek örgütleri tarafından yapılan destek ziyaretleri dün de devam etti.

ANAYASA’YA AYKIRI

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş ise yaptığı açıklamada, TELE 1’i kayyuma teslim etmeyeceklerini söyledi. Durmuş, “Bütün olay topluma bilginin ulaşmasını engellemek ve pembe tabloda bir ülke göstermek. Buna karşı çıkan herkes maalesef baskıyla karşılaşıyor. TELE 1’i kayyumdan geri alana kadar birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından yapılan açıklamada ise “TMSF’nin medya kuruluşlarına yönelik müdahaleleri, artık basın özgürlüğü ve demokrasi krizi konusunda endişe verici yeni bir aşamayı temsil etmektedir. Basın özgürlüğü olmadan demokrasi, demokrasi olmadan da toplumsal barış ve refah olmayacağını hatırlatırız. TMSF’nin müdahaleleri, basının bağımsızlığı ve tarafsızlığı üzerinde doğrudan baskı yaratmaktadır” denildi.

İstanbul Barosu ise yaptığı açıklamada, “Yanardağ’ın casusluk suçu ile ilişkilendirilerek gözaltına alınmasının ardından TELE 1’e kayyum atandığı öğrenilmiştir. Bu uygulamalar Anayasa’nın 19, 26, 28 ve 35. maddelerine aykırıdır” denildi. Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Gazetecilerin, insan hakları savunucularının ve siyasi parti temsilcilerinin hedef alındığı; demokratik kurumlara ve özgür basın kuruluşlarına kayyum atandığı bu sistematik uygulamalar, Cumhuriyet’in nitelikleriyle çelişmektedir.”

TELE 1’in Ankara Bürosu’nda da ziyaretler sürdü. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Sekreteri Ceren Bayar, "Tam da Türkiye’de barışın inşa edilmeye çalışıldığı, demokrasiye dair umutların küçücük de olsa yeşerdiği bir dönemde böylesine çelişkili, antidemokratik uygulamaları kabul etmiyoruz" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı da "Elbette ki, dayanışma içerisinde güç birliği içerisinde bugünleri de aşacağız. Türkiye eninde sonunda aydınlık günlere ulaşacaktır" diye konuşurken DİSK Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu, bu uygulamanın basın özgürlüğüne değil aynı zamanda özel mülkiyete de karşı olduğunu belirtti.

TELE 1 SUSTURULAMAZ

Basın meslek örgütlerinin açıklamasının ardından Laiklik Meclisi ve SOL Parti de açıklama yaptı. SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul, "TELE 1’e dün kumpas kurularak Merdan Yanardağ’ı casus olduğu iddia edilerek bir operasyon yapıldı. Yanardağ antiemperyalisttir. Yanardağ yurtseverdir. Yanardağ gazetecidir. Yanardağ’a yapılan bu operasyon gerekçe gösterilerek TELE 1’e de adeta çöküldü, TELE 1’e el konuldu, TELE 1’e sansür uygulandı. TELE 1 susturulmak istendi. Ama biliyoruz ki başta TELE 1 olmak üzere halkın gerçek haberlere ulaşmasını sağlayan bütün basın yayın organları halkın sesidir ve onların arkasında halk var. Biz de bir kez daha hem Yanardağ ile hem TELE 1 ile dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek için bugün buradayız” ifadelerini kullandı.

Laiklik Meclisi sözcülerinden Ömer Faruk Eminağaoğlu ise şöyle konuştu: "Açılan soruşturmanın hukuksuzluğu başka bir konu, hukuksuzluk nedeniyle atanan kayyum başka bir hukuka aykırılık. Burada RTÜK tarafından ve yetkili bir merci tarafından verilmiş bir ekran karartma cezası yokken, onları da kabul etmiyoruz, yayın akışına müdahale edildi. Sanki fiilen bu süreçte normal yayınını sürdüremez gibi bir ekran karartmaya dönüştürüldü. Buradaki amaç temel hak ve özgürlüklere müdahale. Bu kapsamda basın özgürlüğüne, mülkiyet hakkına ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına müdahale.”

***

HER YERİN KAYYUMU!

TELE 1’in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınmasının ardından önceki gün akşam saatlerinde TELE 1’e kayyum atandı. Kayyum heyetinin başında ise bir dönem Yeni Şafak yazarlığı da yapmış İbrahim Paşalı’nın ismi son günlerde kayyum atamalarıyla sürekli gündemde.

Paşalı ilk olarak Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un karapara ve yasadışı bahis soruşturmalarından tutuklanmasının ardından Flash TV’ye kayyum olarak atanmıştı. Yine yasadışı para gelirlerinin aklanması suçlamasıyla yürütülen Papara soruşturması kapsamında Papara’nın yüzde 70 ortağı konumundaki EkoTürk televizyon kanalı da soruşturma kapsamına girmişti. Paşalı, TMSF tarafından kayyum atanan ve ağırlıkla ekonomi yayınları yapan EkoTürk’e de kayyum olarak atanmıştı.

Paşalı’nın ismi Can Holding’e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kayyum atanan medya kuruluşlarının kayyum heyetiyle de anılmıştı. Bu kuruluşlar arasında Show TV, Bloomberg HT ve HaberTürk var.

***

İMAMOĞLU BUGÜN ÇAĞLAYAN’A GETİRİLECEK

Casusluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün Çağlayan Adliyesi’ne getirileceği öğrenildi.

Saat 11.00’de Çağlayan’a getirilecek olan İmamoğlu soruşturmaya ilişkin ifade verecek. İfadesinin ardından savcılığın talep etmesi halinde, nöbetçi sulh ceza hâkimliğince İmamoğlu’nun sorgusu yapılacak. İfadeye çağrılmasının Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Lideri Özgür Özel, ise tüm yurttaşlara çağrı yaptı. Özel, "Ben derhal Türkiye’ye dönüyorum. Tüm İstanbulluları hem seçtikleri belediye başkanlarına hem onların takdiriyle geleceğin cumhurbaşkanı olacak Ekrem İmamoğlu’na, iradelerine sahip çıkmak için Çağlayan Adliyesi’ne doğru davet ediyorum" dedi.