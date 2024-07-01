Saldırılar ortak yaşam kültürünü zedeledi

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, son dönemlerde kentte artan saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Diyarbakır Adliyesi önünde yapılan açıklamaya sivil toplum örgütleri temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

İHD Diyarbakır Şubesi Başkanı Ercan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada saldırıların ortak yaşam kültürüne zarar verdiği vurgulandı. Yılmaz, şunları söyledi:

‘‘Bildiğiniz üzere kentimizde ‘Caz Piknikleri’ düzenleyerek sanata dair farkındalık oluşturmaya çalışan dans etkinliği katılımcılarına kalabalık bir grup tarafından sözlü ve fiziki saldırıda bulunulmuş ve maalesef bazı katılımcılar bu saldırılar sonucunda yaralanmışlardı. Saldırgan grup, söz konusu sanat etkinliğinin kamuya açık alanda yapılmasını saldırıya gerekçe yapmış ve bu tutumunu açıkça savunmaktan geri durmamıştı. Yine geçtiğimiz hafta kentimizde bulunan bazı özel işletmelere, İsrail’i protesto gösterileri adı altında bazı grupların tekbir getirerek ve sloganlar atarak girdiği, iş yerinde bulunan çocuklar başta olmak üzere insanların büyük bir korku ve panik ile kaçtığı görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Daha sonra ortaya çıkan görüntülerden kolluğun, göstericileri engellemeye dönük bir çaba içerisinde olmadığı da anlaşılmıştı. 27 Haziran’da bir site havuzunun kadın ve erkekler tarafından karma biçimde kullanılması saldırıya gerekçe yapılmış; aynı sitede yaşayan bir grup tarafından ortak havuzu kullanmak isteyen site sakinlerine karşı fiziki ve sözlü saldırıda bulunulmuştur. Saldırgan grup üyeleri, site sakinlerini kast ederek ‘Sizin ağa babalarınızı öldürmüşüz, daha mezar yerleri belli değil’ diyerek hem 1990’lı yıllarda yaşanan faili meçhul siyasi cinayetleri sahiplenmiş, hem de aynı tür cinayetleri işleyebilecekleri konusunda insanları tehdit etmişlerdir.’’

Saldırıların takipçi olacaklarını söyleyen Yılmaz ‘‘Son dönemlerde artan saldırıları özgürlüklere açık bir müdahale olarak görüyoruz. Bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesi, insanların barış içerisinde ortak yaşamı inşa edebilmeleri için mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz” dedi.