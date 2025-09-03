Saldırılar Şahintepelileri korkutamaz, yıldıramaz

Haber Merkezi

Kanal İstanbul güzergâhındaki Başakşehir’in Şahintepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüm yetkilerinin AKP’li belediye başkanı Yasin Kartoğlu’na verilmesinin ardından hukuki süreç ve imza kampanyası başlatan yurttaşları zabıta darp etti. Yurttaşlar, yaşananlara ilişkin önümüzdeki günlerde suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İddiaya göre, mahalledeki halk pazarında imza kampanyası başlatan ve stant kuran yurttaşlar ile zabıta arasında gerginlik yaşandı. Zabıtanın yurttaşlara “Burası Yasin Kartoğlu’nun” diyerek saldırdığı ve 3 yurttaşı darp ettiği öne sürüldü. Yaşanan arbedenin ardından imza kampanyası stantının kaldırıldığı kaydedildi. Darp raporu alan mahalleli Nagihan Kamçi, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz cumartesi günü Pazartürk’te imza toplarken Yasin Kartoğlu’nun emrindeki zabıtalar standımıza hukuksuzca el koydu, arkadaşlarımızı ve beni darp etti. Bu, ilk değil! Daha önce de Kartoğlu’nun yardımcısı olan Ahmet Melik, belediye meclisinde halka saldırmıştı. ‘Kibar başkan’ maskesinin altında şiddet yanlısı, keyfi ve ilkel bir zihniyet var. Biz mücadele ettikçe, onlar saldırganlaşıyor.” Kamçi, barınma hakkını savunduğu için darp edilen 2 mahalleliyle birlikte zabıtalar hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylerken “Ne yaparlarsa yapsınlar barınma hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu saldırılar Şahintepelileri korkutamaz” dedi.