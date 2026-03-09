Saldırılar sürüyor: Lübnan'da can kaybı 486'ya yükseldi, İsrail 1 milyon kişinin zorla yerinden edildiğini duyurdu

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 92 artarak 486'e, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e çıktığı belirtildi.

Bakanlık, daha önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini bildirmişti.

İSRAİL, 1 MİLYON KİŞİYİ ZORLA YERİNDEN ETTİKLERİNİ DUYURDU

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yoğun saldırılara giriştikleri Lübnan'da bir milyon kişiyi zorla yerinden ettiklerini duyurdu.

Katz, Lübnan'da Litani Nehri’nin güneyi için çıkardıkları sürgün emriyle 500 bin, Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde 4 mahalle için çıkardıkları zorla tahliye emriyle de 650 bin kişiyi zorla yerinden ettiklerini söyledi.

İsrail ordusu, karadan işgalini genişletmek için saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyi için çarşamba sürgün emri çıkartmıştı. Beyrut'un güneyindeki 4 büyük mahallenin acilen boşaltılması çağrısı ise 5 Mart'ta yapılmıştı.

İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Lübnan’ın güneyine saldırı düzenlediğini söyleyen Katz, Hizbullah’ın üst düzey askeri yetkililerinden birinin Ebu Hüseyin Raab’ı öldürdüklerini iddia etti.

Lübnan'a yaptıkları saldırılarda Hizbullah'ı hedef aldıklarını öne süren Katz, oluşan fırsatı değerlendirip saldırılarını sürdüreceklerini belirtti.