"Saldırılara örgütlü şekilde karşı durmalıyız"

Haber Merkezi

Diyarbakır’da iş yerleri ve farklı gruplara dönük saldırılar sürüyor. Saldırılar, ilk olarak 9 Haziran’da dans okulunun açık alanda düzenlediği dans gösterisine yönelik gerçekleşti. Son olarak Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Cami Kebir mahallesinde bulunan Karga ve Hewş adlı kafelere 11 Temmuz akşamı bir grup tarafından silahlı ve ses bombalı saldırı düzenlendi.

DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya, yaşanan saldırıları MA’ya değerlendirdi. Kaya, 1990’lı yıllarda Hizbullah tarafından işlenen cinayetleri hatırlatarak, "Bu selefi örgütlerinin yapacağı bütün şiddet eylemlerinin karşısında örgütlü, net bir şekilde durmamız gerekiyor. Ailelerin çocuklarını, gençleri koruması gerekiyor" dedi.