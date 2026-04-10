Saldırılarda ağır yaralanmıştı: Eski İran Dışişleri Bakanı Kharazi hayatını kaybetti

İran devlet medyası, İsrail’in 1 Nisan’daki hava saldırılarında ağır yaralanan ve komada olan eski Dışişleri Bakanı Kamal Kharazi’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

1 Nisan’da evine düzenlenen saldırıda Kharazi’nin eşi hayatını kaybetmiş, kendisi de ağır yaralanmıştı.

Kharazi’nin öldürülmeden önde İran’ın dış politikasını şekillendiren önemli kurumlardan biri olan Dış Politika Konseyi’nin başkanlığını yürüttüğü belirtildi.

Medyada ayrıca Kharazi’nin saldırı öncesinde Tahran ile Pakistan arasında, ABD ile olası görüşmelere yönelik temasları koordine ettiği kaydedildi.