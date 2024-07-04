Saldırılardan sonra peçe yasaklandı

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Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Müftülüğü, bölgede 23 Haziran’da düzenlenen silahlı saldırıların ardından güvenlik önlemleri kapsamında peçe takmayı geçici olarak yasakladığını bildirdi. Müftülük, yasağın "belirlenen tehditler ortadan kaldırılıncaya ve yeni bir teolojik sonuca varılıncaya kadar" yürürlükte kalacağını vurguladı.

Halkın çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu bölgede 23 Haziran’da bir polis merkezi, iki kilise ve iki sinagogun hedef alındığı eşzamanlı saldırılarda 22 kişi yaşamını yitirmiş, 5 saldırgan güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü. Haberlerde saldırganlardan birinin peçe takarak kaçmaya çalıştığı yer almıştı.