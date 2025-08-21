Saldırının hedefi yayın politikamız

Haber Merkezi

Evrensel Gazetesi İzmir Büro’ya 13 Ağustos’ta saldırı düzenleyen tetikçi İsa Can Biler, cuma günü tutuklanırken ifadesinde “Benim Evrensel gazetesi ile bir husumetim yok. Bu olayı yapmam için kimse yönlendirmedi. Hiçbir şekilde bir siyasi saik veya farklı niyetle özellikle o gazeteye ateş etmiş değilim. O saatlerde alkollüydüm” cümlelerini söyledi.

Evrensel Gazetesi, açıklama yaparak “Bu saldırıyla Evrensel tarafından yapılan işçi ve emekçi haberlerinin hedef alındığı ezberletilmiş ifadeden bile anlaşılıyor. Geçtiğimiz bir ay içinde Evrensel özellikle işçi hakları, iş cinayetleri, kadın cinayetleri, çocuk istismarı gibi birçok hak ihlalini gündeme taşıdı” diyerek açıkça halkın haber alma hakkına saldırının gerçekleştirildiğini vurguladı.

Evrensel Gazetesi İzmir Büro’ya saldıran şahıs tutuklanırken, onu arabayla getiren eden İbrahim Halil Yapıcı ise gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakılmıştı. Evrensel’ açıklamasında “Gazete olarak İzmir Temsilciliğimizin yaptığı suç duyurusunun yanı sıra gazetemiz avukatı Devrim Avcı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına bir suç duyurusu daha yapıp dosyaların birleştirilmesini talep etti. Tetikçi Biler’in, ‘Silahı tanımadığım birinden 3-4 ay önce aldım, alkollüydüm, oranın Evrensel gazetesi olduğunu bilmiyordum’ açıklaması yaptı" dedi.

Evrensel Avukatı Avcı ise "Bu olay hayatın olağan akışına aykırı. Kim olduğunu bilmediğin birinden yolda görüp silah alamazsın. Onda silah olduğunu bilmen gerekir. Bu ifadeler sanığın kendisini kurtarmak için verdiği ifadelerdir. Şüpheliler ve soruşturma neticesinde tespit edilecek olan azmettirici faili meçhul kişiler, aynı zamanda düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçunu da işlemektedirler" ifadelerini kullandı.