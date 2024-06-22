Saldırıya uğrayan CHP'li Şerafettin Bahadır'ın hayati tehlikesi sürüyor: 5 gün uyutulacak

Kayseri Pınarbaşı'nda eski belediye başkanı MHP'li Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşinin saldırdığı CHP'li Şerafettin Bahadır'ın hayati tehlikesi sürüyor. Bahadır'ın 5 gün uyutulacağı açıklandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, CHP üyesi Şerafettin Bahadır'ın otomobilinin önü kesilerek darbedilip silahlı saldırıda ağır yaralandığı olaya ilişkin Pınarbaşı’nın önceki dönem belediye başkanı Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu, şüpheli olarak jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. B

ahadır’ın yoğun bakımda tedavisi sürerken, gözaltına alınan Ejder Uzunluoğlu’nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

DHA'nın aktardığına göre, konuyla ilgili CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Cumhuriyet Halk Partili bir kardeşimiz, bugün komada ölümle cebelleşiyor. 100 tane Pınarbaşı kazansak ne olur? 1000 tane Pınarbaşı Belediye Başkanlığı kazanılsa, kaybedilse, bir Şerafettin Bahadır'ın canına değer mi? Biz, 'kesinlikle değmez' diyoruz. O can hayatta olsun, gerekirse hiçbir belediyemiz olmasın. Bunu artık insanların hazmetmesi lazım. 31 Mart'ta kazandık. Yaşananları hep beraber tüm Türkiye gördü. 2 Haziran'da tekrar kazandık. İşte geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Kayseri bunları hak etmiyor. Kayseri ne yazık ki bu tip olaylarla konuşuluyor. Bu tip olaylarla gündeme geliyor. Kayseri, 'huzur şehri, dostlukla aziz, kadim bir kent' diyoruz. Ama ne yazık ki bu şekilde gündeme gelmesi beni bir Kayseri milletvekili olarak çok üzülüyor" diye konuştu.

Aşkın Genç, Bahadır'ın hayati tehlikesinin sürdüğünü ve en az 5 gün dahaa uyutulacağını söyledi.