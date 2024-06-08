Saldırıya uğrayan Danimarka Başbakanı Frederiksen’in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in dün uğradığı saldırı sonucu boyun incinmesi yaşadığı açıklandı.

Danimarka Başbakanlık Ofisi, saldırıya uğrayan Başbakan Mette Frederiksen’in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, dün başkent Kopenhag'da saldırıya uğramıştı. Kopenhag merkezli BT gazetesine konuşan görgü tanıkları Anna Ravn ve Marie Adrian, bir erkeğin Frederiksen'e doğru yürüdüğünü ve ardından "omzundan sertçe iterek kenara ittiğini" gördüklerini ancak Başbakan'ın yere düşmediğini aktarmıştı.

Saldırganın tutuklandığı olayda Frederiksen'in sağlık durumuna ilişkin Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Danimarka Başbakanı'nın hafif şekilde boyun incinmesi yaşadığı bildirildi.

Açıklamada, “Başbakan sağlıklı ve güvende, ancak olayın şokunda” denildi. Frederiksen’in kontrol amacıyla hastaneye götürüldüğü kaydedilen açıklamada, Başbakan Frederiksen’in bugünkü programlarının iptal edildiği bildirildi.

Danimarka polisi ise bugün yaptığı açıklamada, 39 yaşındaki saldırganın bugün hakim karşısına çıkacağını aktarırken saldırının sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico da 15 Mayıs’ta başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında bir kültür merkezinin önünde halka selamlaştığı sırada silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.