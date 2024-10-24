Saldırıya uğrayan işçi serbest bırakıldı

Haber Merkezi

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde Amedspor forması giydiği için saldırıya uğradıktan sonra tutuklanan işçi Edip Bozkurt, tahliye edildi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Aksalur Mahallesi'nde güneş enerjisi tesisi montajında çalışan Diyarbakırlı işçiler, 23 Ağustos'ta Amedspor forması giydikleri gerekçesiyle onlarca kişinin saldırısına uğradı.

13 Kürt işçi, daha sonra tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. İşçiler, tedavi sonrası gözaltına alındı. İşçilerden 12'si serbest bırakılırken bacağından silahla vurulan ve birini yaraladığına dair verilen ifadeler üzerine Edip Bozkurt tutuklandı.

Sulh Ceza Hâkimliği, 2 aylık tutukluluk incelemesinde Bozkurt hakkında tahliye kararı verdi.