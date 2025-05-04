Saldırıya uğrayan Özel, CHP Genel Merkezi önünde: "Bir santim eğilmeyiz, bir adım geri atmayız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaşamını yitiren DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törende saldırıya uğramasının ardından Ankara'daki parti genel merkezinde düzenlenecek buluşma için büyük bir kalabalık toplandı. CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul'dan Ankara'ya kara yoluyla saat 23.00 sularında geldi. Özel, kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

Özel, kalabalığı selamladıktan sonra "Burayı yine böyle tıklım tıklım dolduracağız, partimizin ışıklarını sabaha kadar yakacağız, o seçimi biz kazanacağız" dedi.

"MARİFET GÜZEL KOKMAK"

Özel, saldırıya da değinerek "Hiç dert etmeyin, marifet hiç ezilmemek bu dünyada ama punduna getirip ezerlerse güzel kokmak, fesleğen misali, lavanta misali, ıtır misali, Yunus misali, Nâzım misali, Sırrı misali, Ekrem misali güzel kokmak. Marifet ezilmemek elbet ama punduna getirip ezerlerse kötü kokmamak, güzel kokmak" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun ve çalışma arkadaşlarının tutukluluğuna değinen Özel, "Ezmeye çalışıyorlar, ama onlar güzel kokuyorlar" dedi.

"BİN GİDER BİN EKREM GELİRİZ"

Özel, bugün bir provokasyon gerçekleştirildiğini ama bunu yapanların emellerine ulaşamayacağını belirterek "Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz, bir gider bin Ekrem geliriz, bizi vurmak kurtuluş mu? Bir santim eğilmeyiz, bir adım geri atmayız. Biz bir santim eğilirsek bunlar bu millete diz çöktürürler, asla sinmeyeceğiz, biz kazanacağız, Türkiye kazanacak" dedi.

"CHP SİNDİRİLECEK, İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜ DURDURULACAK BİR PARTİ DEĞİLDİR"

"Buradan açıkça ilan ederim ki cunta heveslileri, bugün yaşananları size mal edecek kolaycılıkta değiliz" diyen Özel, "Ama Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir provokasyonla sindirilecek, geri adım attırılacak, iktidar yürüyüşü durdurulacak bir parti asla değildir" ifadelerini kullandı.

"BİZDEN GÖRECEĞİNİZ VAR"

Özel, "Önümüzde durursanız, millete kafa tutarsanız, arkadaşlarımızı haksız yere içerde tutarsanız bizden göreceğiniz var, çekeceğiniz var" diye konuştu.

Özel, "Bu ülkenin namuslu çalışkan insanları artık korkmayın. Kimse sizi ezemez, artık gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin 100 yıl sonra bir kez daha bu ülkeyi kurtarma, şaha kaldırma dönemidir" şeklinde konuştu.

"NE KATİLLERİ NE KUMPASLARI DURDURABİLİR"

Özgür Özel, "Kimsenin yarınlardan kaygısı olmasın, kimsenin en ufak bir kuşkusu, korkusu olmasın" dedi ve "Kimse bizi korkutamaz. Biz korkuyu da, kaygıyı da, kuşkuyu da çok gerilerde bıraktık. Bu ülkeye hep birlikte sahip çıkacağız. Bizi ne katilleri ne güçleri, ne savcıları ne de bu ülkenin yarınlarına karşı kurdukları kumpasları durdurabilir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırının ardından yaptığı paylaşımda yurttaşları saat 21.00'de CHP Genel Merkezi önünde toplanmaya davet etmişti. Özel de programına kaldığı yerden devam ettikten sonra akşam saatlerinde İstanbul'dan Ankara'ya yola çıkmıştı.