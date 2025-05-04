Saldırıya uğrayan Özgür Özel: "Biz korkmuyoruz ama onlar korksunlar"

Yaşamını yitiren DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen cenaze töreninde fiziksel saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da 21.00'de düzenlenecek buluşma öncesinde CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu. Özel, "İster kurşunla ister tankla, tüfekle CHP'yi ve Genel Başkanı'nı sindirme günü değildir" dedi.

Özel'in açıklamasının satır başları şöyle:

"Sırrı Süreyya Önder benim de bugüne kadar hep çok olumlu anılar biriktirdiğim, çok keyifli muhabbetler ettiğim, aynı doğruları birlikte savunduğumuz bazen farklı cümleler kurduğumuz ama hep kardeşliği, barışı birlikte savunduğumuz, birlikte görev yaptığım birisiydi. Onun tabutuna omuz verdikten sonra; ki orada yapılan bütün konuşmalar, bilhassa biricik kızı Ceren'in konuşması hepimizi çok derinden etkiledi, yüreğimize dokundu, omzumuza da yük verdi; o sorumlulukla oradan ayrılırken, bu atmosferden rahatsız olan birilerinin azmettirdiği bir katil, bir evlat katilinin, daha sonradan öğrendik, yaptığı bir saldırı girişimiyle, bir saldırıyla muhatap olduk. O andan itibaren Türkiye'den hem tüm partililerimiz kim araması gerekiyorsa partimizden herkes, siyasetten Sayın Genel Başkanlar ayrı ayrı hassasiyetlerini, rahatsızlıklarını bildirdiler.

"GÜN CHP'Yİ VE GENEL BAŞKANINI SİNDİRME GÜNÜ DEĞİLDİR"

Gün buradan bir husumet, bir kin, bir kavga çıkarma günü değildir. Ama herkes şunu bilsin ki gün de bırakın bir yumrukla, ister kurşunla, ister tankla, topla, tüfekle CHP'yi ve Genel Başkanını sindirme günü de değildir. Hiçbirimiz yalnız değiliz. Hepimiz birbirimizin kolundayız, omzundayız, yanı başındayız. Bugün Türkiye siyasetinde, İstanbul'un, Türkiye'nin ve dünyanın en tanınmış metropollerinden birinin Türkiye'nin sembol kentinin kendine daha bir yıl önce her iki kişiden birinden fazlasının oyunu alarak seçilmiş belediye başkanı evladımız, kardeşimiz, ağabeyimiz, dostumuz, Ekrem Başkanımız ve altı belediye başkanımız, meclis üyelerimiz, çok kıymetli arkadaşlarımız, dostlarımız şu anda tutsaktır. Onlar için bir özgürlük mücadelesi veriyoruz. Ancak sadece kendimize değil. İradesine kayyum atanan tüm belediye başkanları için, geçmişte siyaset dışında hiçbir şey yapmadığı halde sırf rahatsızlık yarattığı, hesapları bozduğu, risk olarak göründüğü için içeride tutulan her görüşten tüm siyasetçiler için bir özgürlük, Türkiye için dirençli bir demokrasi mücadelesi veriyoruz.

"BİZ KORKMUYORUZ AMA ONLAR KORKSUNLAR"

Bundan kim rahatsız olduysa şunu bilsin ki; biz korkmuyoruz ama onlar korksunlar. Bugün programı kesmedik. Hatta dediler ki 'Darp raporu almaya gidelim.' Hastaneye de gitmedik. Döndük programımıza devam ettik. Taziye ziyaretimizi yaptık. Camiye gittik. Mezarlığa gittik. Görevlerimizi yerine getirdik. Baba evimize geldik. Çünkü dediler ki 'Çok sayıda partilimiz, kardeşimiz endişe etti, İl Başkanlığının önünde toplandı.' Sizinle vedalaşmaya geldim. Sizden helallik almaya geldim. Programımıza aynı şekilde, durmadan duraksamadan, bir santim eğilmeden, bir adım geriye gitmeden, bir kelime eksik konuşmadan programımıza ve mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü biliriz ki biz bir santim eğilirsek birileri bu millete diz çöktürür. Buna izin vermeyeceğiz.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ AKŞAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE BEYAZIT'TA OLACAĞIZ"

Şimdi ben Ankara'ya gidiyorum ama çarşamba günü akşam, her çarşamba olduğu gibi saat 20.30'da her hafta olduğu gibi Ekrem Başkanımızı 35 yıl önce ilanla davet eden, 31 yıl önce diploma veren, daha sonra bu diplomasını bir başsavcılık talimatıyla İşletme Fakültesi iptal etmeyince hiç yetkisi olmadığı ringler için yetkisi olan, yemekhaneler için boya, badana için yetkisi olan birilerinin diplomasını iptal ettiği yerde, İstanbul Üniversitesi'nde Beyazıt'ta olacağız. Başta bütün İstanbul Üniversitelileri, Boğaziçilileri, Yıldız Teknik'i, Marmara'yı İstanbul'daki bütün devlet üniversitelerini, vakıf üniversitelerini, öğrencilerini çarşamba günü akşam 20.30'da Beyazıt Meydanı'na bekliyorum. Çok özel bir Beyazıt akşamında gençlerle, öğrencilerle ve elbette bu haksızlığa yüreği sızlayan herkesle, hepinizle birlikte orada olmayı bekliyorum.

"100 YIL ÖNCE BAŞARDIKLARI GİBİ BAŞARACAĞIZ"

Haftaya cumartesi daha önceden planladığımız gibi Van'da olacağız. Nasıl Esenyurt'un iradesine kayyum atandıysa nasıl Şişli'nin iradesine kayyum atandıysa, buna nasıl karşı çıktıysak Van'ın iradesine ilk başta mazbata oyununa karşı çıkmıştık, şimdi kayyuma karşı çıkıyoruz. Ve Van'dan Türkiye'nin daha önce çok farklı illerinde yaptığımız mitinglerinden bir tanesini Konya'dan Van'a selam götürerek Yozgat'tan Van'a selam götürerek sizlerden Van'a selam götürerek, Kürtlerle Türklerin kardeş olduğunu, kurtuluşun omuz omuza demokratik mücadelede olduğunu vurgulamak üzere hep birlikte Van'a gidiyoruz.

Daha sonra da 19 Mayıs'ta İzmir'de olacağız. Ben gösterdiğiniz dayanışma için kendi evladınıza, kardeşinize sahip çıkarcasına sahip çıktığınız için, biraz önce gördüm, 'Haberi gördüm' diyor, evden terlikleriyle, çorapsız fırlamış ablam, annem gibi beni bağrına bastığı için, yani Türkiye'nin en büyük ailesinin mensubu, evladı olduğum için ve Atatürk'ün partisinin Genel Başkanı olduğum için hepinizle gurur duyuyorum. 100 yıl önce başardıkları gibi başaracağız. 100 yıl önceki cesaret ve kararlılıkla başaracağız. Hep birlikte olacağız ve bu mücadelenin sonunda biz bu ülkeye hem özgürlük hem demokrasi hem huzur hem de zenginlik çıkaracağız. Yoksulların olmadığı, kimsenin korkmadığı, kimsenin öteki olmadığı bir Türkiye için yürümeye devam ediyorum."