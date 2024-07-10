Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı görevine döndü

15 Mayıs'ta suikasta uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico tedavinin ardından görevine başladı. Fico, "Sevgili ilerici liberal medya ve muhalefet, hayatta kaldığım için üzgünüm ama geri döndüm" dedi.

Dünya 10.07.2024 10:43 Giriş: 10.07.2024 10:43

Güncelleme: 10.07.2024 10:49 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA