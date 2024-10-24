Saldırıya uğrayan TUSAŞ'tan açıklama

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), şirketin Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

TUSAŞ'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı.

"KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçekleştirilen saldırı sadece şirketimize yönelik değil, tüm savunma sanayimiz ve milletimize yönelik bir saldırıdır. Fakat her badireyi güçlü bir şekilde atlatan milletin bir evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz.

Saldırı sonucu şehit düşen mesai arkadaşlarımız ve bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. TUSAŞ olarak şehitlerimizin hatırasını yaşatarak milli savunma sanayimize katkı sunmaya devam edeceğiz."

5 CAN KAYBI, 22 YARALI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik saldırıda biri taksici Murat Arslan olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Büyük ihtimalle saldırıyı terör örgütü PKK'nın yapmış olduğunu değerlendiriyoruz" diye konuşmuştu.