Salgın ve açlık: İşgal altındaki Gazze'de insani felaket yaşanıyor!

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, "Kıtlık hayaleti bölgeyi yeniden kasıp kavuruyor. Gıda sıkıntısı çekiliyor, elimizde sadece un var" açıklamasında bulundu. Bölgede sadece son 14 günde yetersiz beslenme belirtisiyle 214 çocuk hastaneye getirildi. Bunların 50'den fazlası ileri derecede yetersiz beslenme vakası, 6 kritik vaka da yoğun bakımda tedavi altında.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, İsrail ordusunun 8 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü ve sınır kapılarını da kapatarak yardım girişini engellediği bölgede salgın hastalıklar ve kıtlık nedeniyle "ağır bir insani felaket yaşanabileceği" uyarısında bulundu.

Ebu Safiye, yaptığı açıklamada, Gazze ve kuzey kentlerinde durumun çok kötü olduğunu; tıbbi malzeme ve ilaç bulmakta çok zorlandıklarını, sağlık sisteminin minimum düzeyde çalıştığını söyledi.

Ebu Safiye, "Kıtlık hayaleti bölgeyi yeniden kasıp kavuruyor. Gıda sıkıntısı çekiliyor, elimizde sadece insan vücudu için gerekli olan besin piramidinin yalnızca bir kısmını oluşturan un var" dedi.

"SON 14 GÜNDE YETERSİZ BESLENME BELİRTİSİYLE 214 ÇOCUK HASTANEYE GETİRİLDİ"

Son iki haftada hastaneye gelen vakalara ilişkin Ebu Safiye, şunları aktardı:

"Son 14 günde yetersiz beslenme belirtisiyle 214 çocuk hastaneye getirildi. Bunların 50'den fazlası ileri derecede yetersiz beslenme vakası, 6 kritik vaka da yoğun bakımda tedavi altında."

Bu çocuklar için süt ya da özel yiyecekler olmadığını sadece çözeltilerle besleyebildiklerini aktaran Ebu Safiye, Sağlık Bakanlığının depolarında arta kalanlar dışında ilaç ve tıbbi malzeme olmamasının da hastalara sunulan temel hizmeti aksattığını kaydetti.

Ebu Safiye, "Gazze Şeridi'nin kuzeyine hiçbir temel malzeme girişi olmadı. Sadece un var, bu da yaşlılar ve hamileler için gerekli besini karşılamıyor, yağ ve protein içeren gıdalara ihtiyaç var" ifadesini kullandı.

SALGIN HASTALIK RİSKİ

Hastane Müdürü ayrıca sokaklarda biriken atıklar ve taşan kanalizasyon sularının Gazze ve kuzey kentlerinde hastalık ve özellikle de salgın riskini artırdığı uyarısında bulundu.

Ebu Safiye, "Kıtlık nedeniyle insanların bağışıklık sistemi zayıfladı. Bu da hepatit ve bağırsak enfeksiyonları başta olmak üzere hastalıkların ve salgının yayılmasını hızlandırıyor" diye konuştu.

Dünyaya seslenen Ebu Safiye, "sınır kapılarının açılması, Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması ve kurtarılabilecek durumdaki insanların tamamının kurtarılması için İsrail'e baskı yapılması ve müdahale edilmesi" çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinli öldü, 85 bin 653 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.