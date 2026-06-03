Salı gününün şifreleri

Politika Servisi

Mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve atanmasının ardından CHP’nin ilk grup toplantıları gerçekleşti. Mahkeme kararıyla koltuğu devralan Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin Meclis’e "grup toplantısı talebimiz yoktur" şeklinde resmi yazı iletmesine rağmen, Özgür Özel ve milletvekilleri salonu tıklım tıklım doldurarak adeta gövde gösterisi yaptı. Kürsüye sloganlarla çıkan Özel, salonda Kılıçdaroğlu aleyhine yükselen "Hain Kemal" seslerini, "Görevimiz nefret dilini değil, direniş ve umudu taşımaktır" diyerek bastırdı. Ancak eski genel başkana yönelik eleştirilerini dile getirmekten de geri durmadı:

"Kurultayda kaybeden kişi bırakabilmeyi bilseydi, ona da madalya takılacaktı. Karşımızda, 5 Kasım kurultayını hazmedemeyenlerle 31 Mart zaferini hazmedemeyenlerin ittifakı var."

Yaşanan hukuki süreci "bir sonraki iktidara yönelik darbe" olarak nitelendiren Özel, "Bu işin hiçbir yerinde yokuz" açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şu sözlerle yüklendi: "Bize yapışmayacak FETÖ yakıştırması yaptıklarında, o kumpaslarda nerede duruyorsan şimdi de tam orada duruyorsun. Kumpasların tam ortasındasın, o TOMA’nın şoför koltuğunda sen oturuyorsun. Polisi, Mustafa Kemal’in partisine sokan senin şımarttığın bakanındır."

Mahkeme kararıyla Genel Merkez binasına giren butlan taraftarlarını da eleştiren Özel, partinin şu an fiilen ikiye bölündüğünü ifade etti: "Bir tarafta mahkeme kararıyla orada oturanlar, diğer tarafta Meclis’te ülkeye sahip çıkanlar var. Genel Merkez’de bizden birileri değil, başkaları oturuyor; itirafçılar, yalan köpürten ithal danışmanlar orada göbek atıyor, partinin parasıyla alınan arabalara ‘haram’ diyorlar. Günü geldiğinde o iftiracı kadroları çok güzel inceleyeceğim."

Siyasi kaosu ülkenin ekonomik kriziyle doğrudan ilişkilendiren Özel, ana muhalefetin güvencesinin olmadığı bir ülkede ekonomik istikrarın sağlanamayacağını ve risk priminin düşmeyeceğini vurguladı. Olağanüstü kurultay için delege imzalarının hızla toplandığını ve buna karşılık imza verenlerin hesaplarına yönelik soruşturma tehditleri savrulduğunu belirterek sözlerini net bir restle bitirdi: "Elinizden geleni ardınıza koymayın. En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır. Bugün CHP’yi kurtarmak, Türkiye’nin gelecek umudunu kurtarmaktır."

MESAJINDA NE VARDI?

CHP’nin grup toplantısında öne çıkan üç önemli mesaj vardı: CHP içinde mücadeleye devam edilecek: Parti içinde kalarak kurultayı zorlamak önümüzdeki günlerin en önemli gündemlerinden biri olacak. Mümkün olduğu kadar çok sayıda vekil, belediye başkanı, delege ve üye ile birlikte ortak hareket etmek öncelik sayılacak.

Geniş bir cephede yol yürünecek: Konunun sadece bir CHP içi mesele olmadığı vurgulanarak daha geniş bir cepheyle hareket edilecek. Önümüzdeki günlerde —kurultay gündemine de bağlı olarak— alternatif oluşumlar ile ilgili haberler gündeme gelebilir.

Esas gündemden kopulmayacak: Türkiye’nin esas gündeminden kopmayan bir siyaset izlenmeye çalışılacak. Muhalefetin odağı; ekonomik kriz, adalet ve dış politika merkezli kalacak.

Küçük bir notla CHP bahsini kapatalım: Bu, büyük bir ihtimalle Özgür Özel’in CHP adına yaptığı son grup toplantısı olabilir. Yapılan bu konuşma, mücadelenin Meclis ve parti binaları gibi kapalı mekânlardan artık meydanlara doğru taştığının da bir miladı olacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte siyasetin dili, kitlesi ve hedefleri de farklılaşacaktır.

BAHÇELİ NE ANLATTI?

Salı günü grup toplantısında konuşan MHP liderinin, mutlak butlan kararı sonrası CHP’nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin değerlendirmeleri her ne kadar "olumlu bir tavsiye" gibi okunsa da aslında siyasi bir meşru muhataplığa işaret ediyor. Bahçeli, okul arkadaşı da olan Kılıçdaroğlu’nu bir anlamda yeniden CHP’nin genel başkanı olarak ilan etmiş oldu.

Bahçeli konuşmasında belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarına değinerek, "CHP her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı" diyor. Hemen ardından da Kılıçdaroğlu’nun partiyi "temizleyip arındırarak" kongreye götürmesi gerektiği imasında bulunuyor. Böylece Kılıçdaroğlu dönemi (veya onun emanetçiliği), iktidar kanadı için daha "temiz ve öngörülebilir" bir sığınak gibi gösterilmeye çalışılıyor.

Bahçeli’nin konuşmasındaki en kritik şifrelerden biri şu cümledir: "Yaşanan bölgesel gelişmeler ve Terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır."

Bahçeli’nin son dönemde başlattığı makro-siyaset planları (DEM Parti ile ilişkiler, yeni anayasa arayışları veya bölgesel risklere karşı iç cepheyi tahkim etme söylemleri) doğrultusunda, karşılarında macera aramayan, "öngörülebilir" ve iktidarın çizdiği oyun alanının dışına çıkmayacak bir muhalefet istediği anlaşılıyor.

DEM’DEN BİR ADIM DAHA

Salı günü grup konuşması merakla beklenen liderlerden biri de Tuncer Bakırhan’dı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP’de yaşananların sadece hukuki bir mesele olmadığını vurgulayarak, "Bu kararla siyasi partilerin ve sivil toplumun tek bir güvencesi kalmamıştır. Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli, Türkiye’de demokratik ve sivil yaşamın önünü açmalıdır" dedi.

Bakırhan, şu sözlerle Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi: "Siyasi rekabet başkalarının sözlüğüyle yapılmaz. Maalesef birileri başkalarının sözlüğüyle siyasi rekabet yapmaya çalışıyor. Bu yanlıştır. İftiralar, damgalamalar, etiketler, ahlaki mahkûmiyet hükümleri; bunlar operasyonun siyasi tarafını perdelemenin en kestirme, en ucuz yoludur."

İKTİDAR NE KAZANDI?

Salı grup toplantılarında verilen mesajlara ve alınan tutumlara baktığımızda; Erdoğan’ın CHP’ye yönelik "mutlak butlan" hamlesinden —şimdilik kaydıyla— istediğini tam olarak alamadığını söylemek mümkün. CHP içinde arzulanan o büyük yarılma henüz sağlanamadı.

Aksine, toplumsal muhalefet Saray’a karşı pozisyonunu daha net bir şekilde tahkim etmiş oldu. Muhalefet cenahında bulunan siyasi partilerin neredeyse tamamı bu operasyonun karşısında yer aldı; DEM Parti de oldukça açık ve net bir tutum sergiledi. Ortaya çıkan bu dayanışma fotoğrafı, CHP lideri Özgür Özel’i çıkacağı yeni mücadele yolu için fazlasıyla cesaretlendirdi.

Memlekette havalar gecikmeli de olsa ısınmaya başladı. Görünen o ki bu yaz sadece güneş değil, siyasetin seyri de ortalığı epey yakacak.