Salıdan salıya muhalefet yok

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın 8 Eylül’e ertelenmesinin ardından gözler, “Parti içi muhalefet” olarak nitelendirilen isimlere çevrildi.

Kamuoyunda oluşan, “Kurultaya yönelik şaibe iddialarını sahiplenenler ihraç edilsin” beklentisine yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP’liler, “Gündemimizde disiplin süreci yok. Partiye yönelik saldırılara ve sahaya odaklanacağız” diye konuştu.

CHP'de, kurultaya yönelik tartışmaları alevlendiren az sayıdaki kişiye yönelik, “Bu isimleri parti içi muhalefet olarak görmüyoruz” değerlendirmeleri de yapıldı. Parti içi muhalefetin eleştirileri partiyi ileriye taşıyan bir karakteri olması gerektiğinin altını çizen CHP kaynakları, “Ancak partiye doğrudan zarar verenlerle ilgili kurullarımız elbette gerekli değerlendirmeyi yapacak. Ancak eski genel başkana yönelik böyle bir girişim söz konusu bile olamaz” ifadelerini kullandı.

CHP’de öte yandan, 30 Haziran’da görülen kurultay davası öncesinde örgüte, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yazılı uyarı yapıldığı da öğrenildi. Örgütün, “Kılıçdaroğlu hakkında olumsuz tek bir şey söylenmeyecek” ifadesiyle uyarıldığı kaydedildi. Uyarının, 8 Eylül’e kadar sürecek kurultay davası tartışmalarına yönelik de tekrarlanacağı bildirildi.

HALKIN DİRENCİ

CHP’nin, 19 Mart’ta İBB’ye ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlayan, ilçe belediyeleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile devam eden yargı ablukasına odaklandığı ifade edildi. CHP kaynakları, “AKP’nin siyasi ömrünü uzatma çabası” olarak nitelendirdikleri baskının, “Örgütün ve halkın direnci ile” kırılacağını savundu. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Salıdan salıya muhalefet eden CHP” istediğini kaydeden CHP kurmayları, “İktidara istediğini vermeyeceğiz. Saldırılarla mücadele edecek, mitinglere de devam edeceğiz” görüşünü dile getirdi.

CHP kurmayları, “Örgütün 8 Eylül’e kadar parti içi tartışmaları ve kurultay gündemini konuşmaya vakti olmayacak” diyerek, yoğun bir yaz dönemi programı gerçekleştirileceğini anlattı. Bu kapsamda 1 Temmuz itibarıyla belirlenen 185 bin sandık sorumlusu ile 45 bin 800 mahalle sorumlusunun sahaya ineceği vurgulandı.