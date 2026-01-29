Salih Müslim: ABD'nin son dönemdeki tavrı sürpriz oldu

Suriye'de Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski eş genel başkanı ve başkanlık konseyi üyesi Salih Müslim, ABD'nin son dönemdeki tavrının kendileri açısından "bir dereceye kadar sürpriz" olduğunu söyledi. Müslim, Şam güçlerinin Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik operasyonlarının arkasında da Fransa'nın başkenti Paris'te 5-6 Ocak'ta yapılan toplantının olduğunu iddia etti.

Müslim, BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

ABD'yle ilişkilerinin geçmişini değerlendiren Müslim, "Amerikalılar hiçbir zaman bizi korumak için söz vermedi. Biz de böyle bir şey istemedik. Bu çıkar meselesiydi, ikimiz de IŞİD'e karşı birleştik" diyor.

Müslim ABD'nin son tavrında Türkiye ile ilişkilerinin etkisi olduğu kanısında: "Paris'in sonuçları bizim için bir dereceye kadar sürpriz oldu ve Amerika da tabi bunun ortağıydı. Oradaydı. Göz yumuyor. Amerika herhalde Türkiye'ye karşı durmak istemiyor. Böyle bir hassas denge var. Mesela bu sivillerin bu kadar ölmesine karşı susmaları tabii bizi rahatsız ediyor ama Paris'te bulunanların hepsi de sustular."

MÜZAKERE İÇİN ZORLU 3 BAŞLIK

Son süreçte yaşananları "Kürtlere karşı komplo" olarak yorumlayan Müslim, Şam yönetiminin ele geçirdiği hapishanelerdeki IŞİD'lileri serbest bıraktığını öne sürdü ve "Suriye Afganistan'a dönüşüyor" yorumunu yaptı.

Suriye yönetimiyle diyaloğa açık olduklarını kaydeden Müslim, anlaşamamaları durumunda ise "direneceklerini" belirtti.

Müslim, Suriye hükümetiyle müzakere sürecinde en zorlu başlıklar olarak ise "meşru savunma, eğitim sistemi ve kadın haklarını" saydı.

"TÜRKİYE'YE DÜŞMAN DEĞİLİZ, ANLATAMADIK"

Müslim, son sürecin içinde yer aldığını iddia ettiği Türkiye'ye de tepkili: "Biz hiçbir zaman Türkiye'nin düşmanı değiliz, iyi komşu olmak istiyoruz. Ancak bir türlü anlatamadık bunu."

Müslim, Ankara'dan gelen "SDG Kürtleri temsil etmiyor" yorumlarını da eleştirerek "Eğer Suriye'deki Kürtleri SDG temsil etmiyorsa kim ediyor?" ifadelerini kullandı.