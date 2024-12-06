Salih Müslim'den HTŞ açıklaması: "Diyaloğa hazırız"

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı çetelerin geçtiğimiz çarşamba günü Suriye ordusuna saldırmasıyla başlayan çatışmalar devam ediyor.

Demokratik Birlik Partisi (PYD) yöneticisi Salih Müslim, Suudi El Arabiya televizyonunda cihatçı örgüt HTŞ'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Eğer karşı taraf ellerini uzatmaya devam ederse, diyaloğun mümkün olacağına inanıyorum” diyen Müslim, "barış için tüm tarafların yapıcı bir tutum sergilemesi gerektiğini" söyledi.

SMO'YU ELEŞTİRDİ, HTŞ'Yİ ÖVDÜ

"Suriye'nin geleceği ve halkın ortak iyiliği için her türlü yapıcı diyaloğa hazırız" diyen Salih Müslim, cihatçı örgüt HTŞ'nin Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) daha uzlaşmacı olduğunu öne sürdü.

Müslim, "HTŞ hakkında iyimserim. Suriye Milli Ordusu’ndan daha disiplinli ve uzlaşmacılar. Onlar da Suriyeli. Suriye’nin çeşitliliğini desteklemeliler. Suriye’de bir arada yaşama geleceği inşa etmek için HTŞ ile diyaloğa hazırız" dedi.