Salih Müslim'den Şam-SDG anlaşmasına ilişkin açıklama: "Artık bu devletin ortağıyız"

Demokratik Birlik Partisi (PYD) yöneticisi Salih Müslim, Suriye'deki geçici hükümetin Cumhurbaşkanı Ebu Muhammed el Colani (Ahmet el Şara) ile SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anlaşmadaki 8 maddenin her biri için komisyonlar kurulacağını ve bu komisyonların bir yıl içinde anlaşma sağlayacağını söyleyen Müslim, "Artık bu devletin ortağıyız" yorumunu yaptı.

ANF'ye konuşan Müslim, şunları söyledi: "Bundan sonra biz hem içerde hem dışarda, tüm yönleri ile bu devletin ortağıyız. Uluslararası anlamda da arabulucu güçler vardı, o güçler de paylarına düşeni yapacaktır."

Müslim, anlaşmanın PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mektubu ile uyumlu olduğunu savundu.

Salih Müslim'e sorulan sorular ve yanıtlarından öne çıkanlar şöyle:

"Genel çerçeve açısından yorumunuz nedir? Yani bu anlaşma ile Rojava Devrimi perçinlendi diyebilir miyiz? En azından bölgesel anlamda Rojava statü kazandı diyebilir miyiz?"

"Evet, perçinlendi diyebiliriz. Biz bu kadar savaştık ve bu kadar mücadele ettikten sonuçta artık her şeye ortak oluyoruz; bunu diyebiliriz. Bu devletin her şeyine ortak oluyoruz. Yönetimine, anayasasına, yaşamına, ekonomisine, her şeyine ortak oluyoruz."

"Peki 'Suriye devletinin Esad kalıntılarına ve güvenliğine ve birliğine yönelik her türlü tehdide karşı mücadelesini desteklemek' ne anlama geliyor?

"Beraber olacağız. Baas rejiminden kalanlar yer bulamayacaklar. Yani bizim yerlerimizden yararlanıp rejime karşı savaşmayacaklar. "

"HEM İÇERDE HEM DIŞARDA NE VARSA ORTAK OLUYORUZ"

"Peki yürütme komitelerinin anlaşmanın en geç yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürmesinden, oluşturulan komitelerin çalışmalarını sürdürüp, yıl sonuna kadar bu anlaşmanın hayata geçmesini mi sağlayacaklar? Bu aynı zamanda anayasanın hazırlanmasına da mı işaret ediyor? Yoksa sadece buradaki pratik faaliyetler mi hayata geçirilecek? Anayasa daha uzun vadede mi hazırlanacak?"

"Bu 8 maddenin her bir maddesi için bir komite oluşturulacak. Silahlı güçlerin bir komitesi olacak. Silahlı güçlerin nasıl katılacağını tartışacak. Bir anlaşmaya varılacak, ondan sonra yönetimin nasıl olacağına ilişkin tartışma olacak. Bu komiteler bir yıl içinde tüm bu anlaşmayı sağlamış olacak. Bunun içinde Anayasa meselesi de olabilir, bir geçici anayasa da olabilir. Daha sonra bu geçici Anayasa referanduma tabi tutulur."

"Peki bu anlaşma, bu anlaşma uluslararası ölçekte ne anlama geliyor? Mevcut geçici yönetimin uluslararası desteği biliniyor. Yeni Suriye'nin kurulumunda özellikle batılı güçlerin önemli bir işlevi olduğunu görüyoruz. "

"Uluslararası güçler arabulucu oldular. Hem bizim yönetimimizin hem de Suriye yönetiminin arabulucuları vardı. Demek ki bu arabulucular onaylamış ve burada herkes kendi payına düşeni yapacaktır. Yani biz resmen bu devletin bir ortağıyız."

"Yani buradan uluslararası güçlerin de bu metinde dahli olduğunu veya bu anlaşmanın bir tarafında yer aldıklarını mı anlıyoruz?"

"Her şeyde; biz bu devletin işlerinde hem içerde hem dışarda ne varsa ortak oluyoruz."