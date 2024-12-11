Salih Müslim: HTŞ, Suriye'nin bir parçasıdır, bir arada yaşamak istiyoruz

Demokratik Birlik Partisi (PYD) yöneticisi Salih Müslim, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından cihatçı örgüt HTŞ'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

BBC Türkçe'ye konuşan Müslim, "HTŞ'nin çok güzel laflar ettiğini, bunları pratiğe uygulamasını beklediklerini" belirtti. "HTŞ bize bir adım atarsa biz iki adım atarız" dedi. "HTŞ de Suriye'nin bir parçasıdır. Düşüncesi, ideolojisi ne olursa olsun bir arada yaşamak istiyoruz; Suriye'nin içinde, istikrar içinde. Onlar kendi yerlerinde olsun, biz kendi yerimizde olalım" ifadelerini kullandı.

"ONLAR KENDİ YERLERİNDE, BİZ KENDİ YERİMİZDE OLALIM"

HTŞ henüz Nusra Cephesi iken onlarla Kobane, Serekaniye ve Afrin'de çatıştıklarını belirten Müslim, "Birbirimizi iyi tanıyoruz" dedi.

Halep'te HTŞ'nin "Onlara saldırmak istemiyoruz" diye haber yolladığını, bunu "olumlu" gördüğünü ve böyle devam etmesini umduğunu belirten Müslim, "Ama bütün Suriye için veya Suriye'nin politik çözümleri için şimdiye kadar bir görüşmemiz olmadı" diye konuştu.

Kim kendileriyle oturmayı kabul ederse onlarla diyaloğa hazır olduklarını ifade eden Müslim "HTŞ'ye gelince, onlar da Suriye'nin bir parçasıdır. Düşüncesi, ideolojisi ne olursa olsun bir arada yaşamak istiyoruz; Suriye'nin içinde, istikrar içinde. Onlar kendi yerlerinde olsun, biz kendi yerimizde olalım" dedi.

"ÇOK GÜZEL LAFLAR EDİYORLAR"

Müslim, "Çok güzel laflar ediyorlar. Kardeşlikten vs. bahsediyorlar. Bunların pratiğe uygulanması konusunda geçmişe baktığımızda kaygılarımız var tabii, pratikte bunların ispatlamaları gerekiyor. Beraber yaşayabiliriz. Gerçekten bir çözüme yönelirse, biz kabul ederiz. Ama kalkıp, 'Hilafet kuracağım, herkes Müslüman olacak, bazı Yezidileri öldürüp cennete gideceğiz vs' gibi bir tutum olursa tabii o zaman terörist kalır" dedi.

HTŞ'ye bu aşamada "bir fırsat verildiğini" ifade eden Müslim, "Eğer değiştiğini kanıtlarsa, kardeşlik, kapsayıcılık söylemlerinde samimiyse biz de ona olumlu adım atarız. Ama eğer değilse de karşı karşıya geliriz" şeklinde konuştu.

"BAĞIMSIZLIK HEDEFİMİZ YOK, TÜRKİYE İLE İLETİŞİME VARIZ"

Türkiye destekli cihatçılardan oluşan Suriye Milli Ordusunun (SMO) Menbiç'teki saldırılarına tepki gösteren Müslim, "Bizden başka kimsenin birlik projesi yok. Şimdiye kadar bizlerden tek bir kişi çıkıp da biz ayrı bir şey kurmak istiyoruz demedi. Hâlâ da sözümü tutuyoruz" dedi.

Devlet Bahçeli'nin PKK Lideri Abdullah Öcalan'a çağrısıyla son dönemde gündeme gelen 'yeni süreç' tartışmaları kapsamında PYD'nin Türkiye ile doğrudan bir iletişimi olmadığını söyleyen Salih Müslim şöyle devam etti:

"Çünkü Türkiye istemiyor. Türkiye ile bir iletişim kanalı girişimi benim bilgim dahilinde değil ama bazıları dolaylı olarak yani arabulucularla bazı haberler yollanıyor dedi. Ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Türkiye isterse biz varız. İlk adımlar atıldıktan sonra, iyi niyet olduktan neden olmasın? Türkiye istese, kabul etse, biz varız. İlham Ahmed (SDG Dış İlişkiler Sorumlusu) Ankara'ya giderse memnun olurum. Geçmişte de gitmişti."