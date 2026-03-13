Salih Müslim için cenaze töreni: Öcalan mesaj gönderdi

Erbil'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim için Kamışlı'da cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninin ardından Müslim, doğduğu kent olan Kobani’de yarın toprağa verilecek. İmralı'da tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan, cenaze törenine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kamışlı'da düzenlenen cenaze töreninde okunan Öcalan’ın mesajı şöyle:

"Sevgili yoldaş Salih Müslim’in vefat haberini akşam saatlerinde aldım. Sabaha kadar kendisini ve mücadelesini anmaya çalıştım. Şüphesiz, oğulları, yakınları ve tüm yoldaşları için o artık bir ölümsüzdür. Halkı ve welatı (ülkesi) için gerektiği gibi yaşamış ve ölümsüzleşmiştir.

Suriye topraklarının gerçek bir yurtseveriydi. Kürt’le tam Kürt; Arap’la vazgeçilmez bir dost, Türk’le öz bir kardeş olmayı bilmiştir. Asuri, Ermeni, Çerkes her kavim, din ve mezheple tam bir hümanist-şinaslık tesis etmeyi yaşamının ayrılmaz bir parçası kılmıştır.

O, Rojava’nın hep emin olduğum bir köşe taşıydı ve hep öyle kalacaktır. Onu, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde kaybettiğimiz Sırrı Süreyya’nın ikiz kardeşi olarak görüyorum. Bu temelde hem mücadelemizin hem barışımızın sönmeyen yıldızı olarak kalacaktır.

Salih Müslim’in şehadeti bir kayıp değildir. Bilakis gerçek bir kuvvet olarak tüm halkımızı, halkları, dostlarını ve yoldaşlarını güçlendirmeye sonsuza dek devam edecektir."