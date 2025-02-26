Salih Müslim, Öcalan'dan gelecek çağrıya uyacaklarını açıkladı

PYD yöneticisi Salih Müslim, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yapması beklenen çağrıya uyacaklarını açıkladı.

MA'ya konuşan Müslim, Öcalan'ın açıklamasının içeriğinden haberdar olmadıklarını ancak heyecanla beklediklerini ve çağrıya uyacaklarını söyledi.

"HALKLARIN YARARINA BİR ŞEYLER SÖYLEYECEĞİNE EMİNİZ"

Çağrının ardından Türkiye'nin kendilerine yönelik operasyonlarının azalacağını umduğunu da belirten Müslim, şunları söyledi:

"Türkiye bizi PKK ile ilişkilendirip düşman gözüyle bakıyor. Sayın Öcalan bir çağrı yaparsa Türkiye’nin bize dönük bakışı da etkilenir. Milyonlarca Kürt var. Bunların hepsinin Sayın Öcalan’a saygısı var. Sayın Öcalan halkların iyiliği için bir çağrı yapacaktır. Bu çağrı ile Türkiye’nin Suriye iç işlerine müdahalesi azalır umarım. Çağrı ile Orta Doğu’da yeni bir süreç başlayacak. Halkların gözü ve kulağı Sayın Öcalan’ın iki dudağının arasından çıkacak kelimelerdedir. Sayın Öcalan’ın ne söyleyeceğini bilmiyoruz ama halkların yararına bir şeyler söyleyeceğine eminiz. Kürt halkı ne denilirse denilsin buna uyacaktır. Bugüne kadar ne yaptıysak Sayın Öcalan’ın paradigması çerçevesinde yaptık ve sonuç elde ettik. Bundan sonra da bunu devam ettireceğiz."

İMRALI HEYETİ ÜÇÜNCÜ BAŞVURUYU YAPTI

DEM Parti İmralı heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, görüşmenin bu hafta bitmeden yapılmasını beklediklerini söyledi.