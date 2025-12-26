Salih Müslim: Suriye devleti yine aynı diktatörlük, değişen tek şey isim

Eski PYD Eş Başkanı ve PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim, Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Ronî Riha'ya konuşan Müslim, Suriye'de durumun "karışık" olduğunu söyledi. Yeni Şam yönetiminin omurgasını oluşturan HTŞ'nin ve öncülü hareketlerin azınlıklara ve seküler gruplara yönelik katliamlarını hatırlatan Müslim, "Amaçları dün olduğu gibi bugün de radikal temellere dayalı bir İslam devleti kurmaktır. Bu radikalizm argümanları ile, Suriye’nin sahil şeridinde bu toprakların öz evlatları olan Alevileri kıyımdan geçirdiler. Ardından yönlerini Dürzi bölgesine çevirip Dürzi halkına yönelik de katliamlar gerçekleştirdiler" şeklinde konuştu.

"DİKTATÖRLÜK YİNE AYNI DİKTATÖRLÜKTÜR"

Müslim, Colani hakkında ise "Colani ve yönetiminin başa geldiği Suriye’de barış ve huzur adına tek bir adım bile ilerleme kaydedilmedi. Diktatörlük yine aynı diktatörlüktür; değişen tek şey isimdir. Dün Esad idi, bugün Colani" dedi.

"ŞAM YÖNETİMİ 'KÖTÜLÜK KOALİSYONUNDAN' OLUŞUYOR"

Müslim, Türkiye'nin Suriye'deki iç savaş sırasında desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile cihatçı çeteler arasındaki işbirliğini de şu şekilde yorumladı:

"Bu grupların en temel motivasyonu ve hedefi Kürtleri katletmek, mallarını ve mülklerini talan etmektir. Bugünün Şam yönetimi, tam anlamıyla böyle bir 'kötülük koalisyonundan' oluşuyor. Bu kötülük sarmalıyla yarının Suriye’sinin nereye evrileceğine dair net bir öngörüde bulunmak maalesef mümkün değil. Ancak bu kötülüğün Türkiye’nin talimatlarıyla yol aldığını da açıkça söylemeliyiz.

"10 MART MUTABAKATI TÜRKİYE'DEN HABERSİZ GERÇEKLEŞTİ"

Colani ve Mazlum Abdi arasında 10 Mart'ta imzalanan 8 maddelik mutabakata da değinen Salih Müslim, Rojava yönetiminin anlaşmaya uymadığına yönelik ifadelerin yanlış olduğunu öne sürdü. Mutabakatın "Türkiye’den habersiz gerçekleştiğini" ve Türkiye'nin anlaşmaya karşı çıktığını öne süren Müslim, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin gölgesi gibi hareket eden Şam tarafı, tartışmaya kapalı bir tutum sergiliyor ve detayları konuşmaya yanaşmıyor. Ezberledikleri tek bir cümleyi tekrarlıyorlar: 'Gelin, teslim olun.' Ancak biz teslim olmayacağız. Büyük bedeller ödeyerek, demokratik temeller üzerinde özerk bir yönetim inşa etmiş bir gücün; demokrasiden bihaber olan, aksine tek motivasyonu demokratik değerlerle savaşmak olan bir zihniyete teslim olması eşyanın tabiatına aykırıdır. Bize 'katılın' derken aslında 'kölemiz olun' demek istiyorlar. Ödediğimiz bunca bedel, zaten köleliği kabul etmediğimiz içindir. Bu saatten sonra bizden böyle bir yaklaşım beklemek ahmaklıktır."

"TESLİM OLMAMIZI İSTİYORLAR"

Salih Müslim, SDG'nin Şam yönetimine entegre olmasıyla ilgili tıkanıklığın kendilerinden kaynaklanmadığını ve HTŞ ile aralarındaki zihniyet farkımı ise şu sözlerle anlattı:

"Son görüşmelerde, sistemsel bir entegrasyondan önce askeri güçlerin birleşmesi konusunda ısrar ettiler; bunu da kabul ettik. Belirli bölgelerde SDG’nin birkaç askeri fırkadan (tümenden) oluşması noktasında başlangıçta bir çerçeve anlaşmasına varıldı. Ancak sonradan ağız değiştirip, bu fırkaların emir-komuta zincirinin tamamen kendilerine bağlı olmasını dayattılar. Açıkçası onlar komutan, biz ise onların emir eri olalım istiyorlar. 'Akademileriniz olabilir ama bizim eğitim müfredatımızın esas alındığı bir sistem olsun' diyorlar. Oysa kendi 'akademilerinde' verdikleri eğitim şeriat ve cihatla ilgilidir. Özerk Yönetim’in akademilerinde bilim ve modern dünya esas alınırken, onların akademilerinde zihniyet İslamiyet’in ilk yıllarına, yani 1600 yıl geriye dayanan bir dönüştür. Kısacası, yine 'teslim olun' noktasına geliyorlar. Bu da kabul edilemez."

TÜRKİYE'DEN ROJAVA'YA SALDIRI OLUR MU?

Çözüm için adem-i merkeziyetçi bir siyasal yapıdan yana olduklarını ve kendi geliştirdikleri "demokrasi modelinin" Orta Doğu'yu olumlu etkileyebileceğini öne süren Salih Müslim, Türkiye'nin Rojava'ya saldırı düzenleme ihtimaline ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı: