Salih Müslim: Top artık Türk devletinde

Suriye'deki Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) yöneticisi Salih Müslim, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın dün kamuoyuyla paylaşılan açıklamasına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Çağrıya ilişkin ANF'ye konuşan Müslim, "atılan adımları önemli gördüğünü ve umutlu olduğunu" belirtti.

Öcalan'ın çağrısının "Kürt sorunun siyasi çözümüne kapı açtığını" söyleyen Salih Müslim, "Öcalan'ın, PKK’nin kongresini gerçekleştirerek kendisini feshetme çağrısında bulundu. Bunun gerçekleşmesi için ise Öcalan'ın, PKK ile doğrudan temas halinde olmalıdır" dedi.

“PKK, Öcalan’nın fiziki özgürlüğünün sağlanmadan kongrenin gerçekleşmeyeceğini önceden belirtmişti" ifadelerini kulanan Müslim, "tarihi adımın devam etmesi için Öcalan'ın İmralı'dan çıkması gerektiğini" savundu. Müslim, sözlerine şöyle devam etti:

"Öcalan, tarihi bir çağrı yaptı ve top artık Türk devletindedir. Böylece bu süreçte adım adım ilerlemiş olacaktır. Öcalan, demokratik siyasetin kapısını açmıştır gerisi Türk devletinin atacağı adıma kalmıştır. Bu adımlarda zindanların boşaltılması, kayyumlara son verilmesi gibi durumların ortadan kaldırılmasıyla başlamalıdır. Adımlar, birlikte atılmalıdır. Ayrıca bir günde sonuçlanması beklenilmeyen uzun bir zamana yayılacak bir süreç olduğunu da söyleyebilirim."

Müslim, TSK operasyonlarının sürmesi durumunda, "PKK'nin silah bırakmayacağını" ekledi.

Ayrıca Müslim, silah bırakma sürecinin ilerlemesinin Suriye'ye olumlu yansıyacağını ve "Türkiye'nin Suriye'ye müdahale etmemesinin pozitif gelişmelere yol açacağını" dile getirdi.

