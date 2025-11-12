Salih Müslim: Türkiye'nin 10 Mart Anlaşması'nı kabul ettiğini söyleyebiliriz

PYD yöneticisi Salih Müslim 10 Kasım'da Beyaz Saray'da Geçici Suriye Yönetimi Cumhurbaşkanı Colani ve Trump arasında gerçekleşen görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

Kürtçe yayın yapan Xwebun gazetesine konuşan Müslim, Hakan Fidan'ın da katılmış olduğu görüşmede 10 Mart Anlaşması ile ilgili "Fakat şu anda yapılan toplantıda Türkiye Dışişleri Bakanı da yer aldığı için artık Türkiye’nin bu anlaşmayı kabul ettiğini söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

"YENİ BİR AŞAMA"

Müslim, Beyaz Saray'da Donald Trump ve Colani arasındaki görüşmede birçok konunun tartışıldığını ve birçok başlıkta uzlaşıldığını ifade etti ve görüşmeyi Suriye'de sürecin bir ileri aşamaya geçişi konusunda önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini söyledi:

“Ahmed Şara ile Trump arasındaki görüşmeyi, Suriye sorununa çözüm arayışında yeni bir adım olarak değerlendiriyoruz. Artık süreç, adımların atılmasına uygun bir konjonktüre ulaşmıştır. Şu anda yapılan hazırlıklar da bu yeni sürecin zemininin oluşturulmasına yöneliktir.”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın toplantıda yer almasını “dikkat çekici” olarak değerlendiren Salih Müslim, “Bu katılım, Kuzey ve Doğu Suriye yönetimi üzerine de görüşmeler yapıldığını gösteriyor. Ancak bu konunun hemen açıklanması istenmiyor. Şara Suriye’ye döndükten sonra bu mesele SDG ile ele alınacak. Önümüzdeki haftalarda Şam’da bu konuyu içeren geniş bir toplantı yapılacağına inanıyorum. ABD ve Koalisyon temsilcileri de bu toplantıda hazır bulunacak. Görünen o ki Türkiye, ABD ve Şara bu meselede ortak bir noktaya varmış durumda.” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN KABUL ETTİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ"

Geçici Suriye Yönetimi ve SDG arasındaki 10 Mart Anlaşması'na da değinen Müslim “10 Mart Anlaşması sadece Kuzey ve Doğu Suriye için değil, tüm Suriye için önemli bir dönüm noktasıdır” dedi.

Müslim, Türkiye'nin başlangıçta karşı çıktığı bu anlaşmayı, Hakan Fidan'ın da katıldığı toplantıyla birlikte kabul ettiği değerlendirmesinde bulundu:

“Bu anlaşmadaki 8 madde herkesin yararınadır. Ancak şimdiye kadar bu anlaşmaya karşı çıkanlar vardı. Türkiye de hazırlık sürecinde yer almadığı için bozulmasını istiyordu. Fakat şu anda yapılan toplantıda Türkiye Dışişleri Bakanı da yer aldığı için artık Türkiye’nin bu anlaşmayı kabul ettiğini söyleyebiliriz. Görüşmeler tamamlandı ve 10 Mart Anlaşması'nın uygulanmasıyla Kürt sorunu da dahil birçok sorun çözülecek."

ABD'NİN DESTEK VERMESİ GEREKİR

Müslim konuşmasında Şam Hükümeti ile Suriye'deki Kürtlerin entegrasyonu sürecine dair de açıklamalarda bulundu:

“Bugün hem asimilasyon hem de entegrasyon süreçleri yaşanıyor. Biz, Suriye’nin demokratik bir temelde yeniden entegrasyonunu istiyoruz. Hukuki ilkelerde ortaklaşmak gerekiyor. Eğer taraflardan biri demokrasiye inanmıyorsa, entegrasyon mümkün değildir. Bu nedenle Şam yönetiminin de demokrasiye inanması ve ABD’nin bu konuda destek vermesi gerekir. Aksi halde, birleşme çabaları sonuçsuz kalır. SDG’nin entegrasyonunun sağlanabilmesi için Şam hükümetinin gerekli kurumları oluşturması şarttır.”