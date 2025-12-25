Salih Müslim’den Ankara’ya çağrı: "Şam üzerindeki etkisini pozitif bir şekilde kullanmalı"

Suriye'deki Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) yöneticisi Salih Müslim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'de geçiş dönemi Cumhurbaşkanı olarak atanan Ebu Muhammed el Colani (Ahmed eş-Şara) ile görüşmesin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Müslim, Şara ile imzalanan 10 Mart Anlaşması’nın bölgede neleri değiştirdiğini ve geçtiğimiz günlerde Türkiye’den Suriye’ye yapılan ziyareti şöyle değerlendirdi:

"10 Mart Anlaşması imzalanır imzalanmaz Türkiye’nin yaklaşımı değişti. ABD’nin gözetiminde iki taraf arasında yapıldı bu anlaşma. Türkiye, kendisi dâhil olmadığı için bu mutabakatı kabul etmiyordu. Bugüne kadar bir mutabakatın olmaması için de elinden geleni yaptı. Kendi politikaları doğrultusunda baştan beri bunu bitirmeye çalıştı. Bugün iki tarafın anlaşmada kararlı olduğunu görünce bazı olumlu açıklamalar da geldi. Anlaşmanın devamlılığı, Türkiye’nin Suriye’den elini çekmesi ve Şam hükümetinin Türkiye’nin etkisinden ne derece uzaklaşacağıyla yakından ilgili."

bianet'ten Ayşegül Başar'a konuşan Salih Müslim, "Türkiye’de süreç başladığından bugüne Ankara ile temaslarınız oldu mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"TÜRKİYE’NİN, ÇÖZÜME YARDIMCI OLMASI GEREKİR"

"SDG’nin dış ilişkiler sorumluları, Ankara ile kanalların açık olduğunu söylüyorlar. Bu temasların düzeyini bilmiyoruz tabii; ama Şam’daki elçilik üzerinden ilişkiler devam ediyor. Biz hiçbir zaman Türkiye’ye düşmanlık beslemedik ve buradaki güçlerimizin eylemleri Türkiye’ye karşı değildi. Şimdi de böyle: Amacımız Suriye yönetimiyle bir anlaşmaya varmak ve demokratik Suriye’nin oluşmasını sağlamak.

Türkiye’nin çözüme yardımcı olması gerekirken muhtemelen kendi iç ilişkilerinden dolayı tam tersi tutum aldığı görülüyor. Biz iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz. Ankara’nın Şam hükümeti üzerindeki etkisini herkes biliyor. Türkiye’nin bu etkisini halklar lehine, pozitif bir şekilde kullanmasını bekliyoruz."

"BİZİM GÜÇLERİMİZ BİZE YETİYOR"

Türkiye'deki sürece ilişkin "Başarıyla sonuçlanmasını umuyoruz" diyen Salih Müslim, "Türkiye’nin bu konuda yapacağı en iyi şey, elini Suriye’den çekmek olur" dedi. Müslim, PKK’lilerin PYD’ye katılacağına dair iddialara ise şunları söyledi: "Bu, boşuna bir kaygıdır ve bunun sona ermesini diliyoruz. Böyle bir ihtiyacımız da yok, bizim güçlerimiz bize yetiyor, hatta artıyor bile. Sadece PKK’ye değil, bölgeden herhangi bir katılıma da ihtiyacımız yok."