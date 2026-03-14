Salih Müslim’in cenazesine katılacak siyasetçiler Rojava’ya geçti

Suriye'deki Kürt hareketinin önde gelen isimlerinden ve PYD'nin eski Eş Genel Başkanı Salih Müslim'in cenazesine Türkiye'den katılan siyasetçiler, Rojava'ya geçti.

Rûdaw'ın aktardığına göre törene katılacak Kürt siyasetçiler, Urfa'da bulunan Akçakale Sınır Kapısı'ndan Tel Abyad'a geçti.

Müslim'in cenaze törenine DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yanı sıra Sebahat Tuncel ve Leyla Zana da katılacak.

Öte yandan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi de bugün Kobani'ye geldi.

Salih Müslim'in cenazesi yarın Kobani'de defnedilecek.

75 yaşındaki Salih Müslim, böbrek yetmezliği nedeniyle Erbil'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.