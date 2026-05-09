Salih Özcan, Borussia Dortmund’a veda ediyor

Milli futbolcu Salih Özcan, sezon sonunda Borussia Dortmund’a veda etmeye hazırlanıyor. Sarı-siyahlı ekipte ayrılığı beklenen oyuncular, taraftarlarla vedalaştı.

Bundesliga’nın 33. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt’u 3-2 mağlup etti.

78'İNCİ DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Karşılaşmada milli futbolcu Salih Özcan, 78. dakikada oyuna dahil oldu. Mücadele sonrası ise takımdan ayrılması beklenen Salih Özcan, Niklas Süle ve Julian Brandt tribünlere giderek taraftarlara veda etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da ayrılık sinyali verildi. Üç futbolcunun birlikte yer aldığı fotoğrafın altında “Yakışır şekilde bir veda” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, karşılaşmanın henüz 2. dakikasında attığı golle takımını öne geçirdi.

Sezonu güçlü bir performansla tamamlayan Borussia Dortmund ise şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih’in ardından ligi 70 puanla ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.