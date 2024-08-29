Salih Özcan'ın yeni adresi belli oldu

Borussia Dortmund'dan ayrılan milli futbolcu Salih Özcan'ın yeni adresi belli oldu.

Wolfsburg, Salih Özcan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Borussia Dortmund transferi resmen duyurdu.

Wolfsburg'un yaptığı açıklamaya göre Salih, transferiyle ilgili "Görüşmelerin ardından burada olmaktan dolayı mutluyum. Ben de takıma katkı sağlamaya ve kalitemi göstermeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu da Wolfsburg'a transfer olan Salih Özcan'a yayımladığı mesajında başarılar diledi.

Borussia Dortmund 2 yıl daha sözleşmesi olan Salih Özcan'ı 2022-23 sezonu başında Köln'den 5 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.