Salih Uzun, Cemal Enginyurt'la birlikte CHP'ye katıldıklarını duyurdu

Genel seçimde CHP'nin listelerinden girerek milletvekili olan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti ve CHP'ye katıldı.

Söz konusu gelişmeyi Salih Uzun, Halk TV’de duyurdu. Tercihlerinin sıcak gündemlerle de alakalı olduğunu belirten Uzun, şu ifadeleri kullandı:

"Biz zaten CHP listelerinden milletvekili seçildik. Önümüzde iki seçenek vardı. Bağımsız olarak da devam edebilirdik. Bir partiye katılacaksak listelerinden seçildiğimiz CHP'nin en doğru seçenek olduğunu düşündük. Ama aslolan şu göz göre göre bir hukuksuzluk dalgası üstümüze geliyor. Muhalefeti bölme, parçalama hamleleriyle karşı karşıyayız. Bunun karşısında bir tavır geliştirmeliydik."

Uzun ile Enginyurt, CHP'nin Salı günü gerçekleştirilecek olan grup toplantısına katılacak.