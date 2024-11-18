Salih Uzun: Mehmet Ağar, DP’nin küçük kalması için bir fonksiyon üstleniyor

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, partinin eski genel başkanların eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın "partinin küçük kalması konusunda fonksiyon üstlendiği"ni söyledi.

Uzun, partinin 15’inci Olağan Büyük Kongresi’nde yaşananlara ilişkin konuştu.

15. Olağan Büyük Kongresi'nde Gültekin Uysal’ın yeniden Genel Başkanlığa seçildiği Demokrat Parti’de tartışmalar sürüyor.

Kongrede adaylığı kabul edilmeyen İlay Aksoy’un tepkisi ile başlayan süreçte İzmir Milletvekili ile Salih Uzun ile İstanbul Cemal Enginyurt partiden istifa edeceklerini açıkladı.

İzmir Milletvekili Salih Uzun ise sürece dair “Bu tarihsel adresin küçük kalmasını isteyen bir güç var. Mehmet Ağar Bey’in Demokrat Parti’nin küçücük kalması için bir fonksiyon üstlendiği kanaatine vardım” yorumunda bulundu.

Halk TV'de açıklamalarda bulunan Uzun, şunları söyledi:

“Ben 30 küsur yıldır ilk defa bir defa partimle yol ayrımına geldim. Benim açımdan zor. 30 küsur yıldır buradayım. Benim için zor bir karar.

Bu tarihsel adresin kadük kalmasını isteyen bir güç var.

Bugünkü iktidar düzenin değişmesini istemeyen aparatlar, partimizin üzerinde gölge gibi duruyorlar. Dursun burası ama küçücük dursun, burası merkez sağın büyümesi konusunda bir adres olmasın istiyorlar. Şimdiye kadar toz konduramadığım bu seçenek dışında analizde bulunamıyorum.”