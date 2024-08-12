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Salihli'nin ciğerleri yandı

Çevre
  • 12.08.2024 05:00
  • Giriş: 12.08.2024 05:00
  • Güncelleme: 12.08.2024 06:40
Salihli'nin ciğerleri yandı
Fotoğraf: İHA

Haber Merkezi  

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, gece boyunca kara ekipleri ile 2 gece görüşlü helikopter müdahale etti.

Yangın, rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayıldı. Havanın aydınlanmasının ardından diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları dün de gün boyu sürdü. Tokat Turhal’daki ormanlık alanda çıkan ve 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.

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