Salihli’de caddelere Galatasaray bayrakları asıldı

Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ın dev beş yıldızlı bayrakları, Manisa’nın Salihli ilçesindeki cadde ve sokaklarında dalgalanıyor.

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray’ın bayrakları, Salihli’de cadde ve sokaklarda dalgalanmaya başladı. Salihli’de sarı-kırmızı renklere gönül veren taraftarlar tarafından beş yıldızlı dev Galatasaray bayrakları, Salihli’de Turan ve Menderes Caddesi’nin yanı sıra evlerin balkonlarına asıldı.