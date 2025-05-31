Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Salihli’de caddelere Galatasaray bayrakları asıldı

Ajans Haberleri
  • 31.05.2025 12:24
  • Giriş: 31.05.2025 12:24
  • Güncelleme: 31.05.2025 12:24
Kaynak: İHA
Salihli’de caddelere Galatasaray bayrakları asıldı

Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ın dev beş yıldızlı bayrakları, Manisa’nın Salihli ilçesindeki cadde ve sokaklarında dalgalanıyor.
Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray’ın bayrakları, Salihli’de cadde ve sokaklarda dalgalanmaya başladı. Salihli’de sarı-kırmızı renklere gönül veren taraftarlar tarafından beş yıldızlı dev Galatasaray bayrakları, Salihli’de Turan ve Menderes Caddesi’nin yanı sıra evlerin balkonlarına asıldı.

BirGün'e Abone Ol