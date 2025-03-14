Salihli’de su ürünleri av yasağı başladı

Manisa’nın Salihli ilçesinde iç sularda 3 ay devam edecek olan balık avı yasağı başladı. Av yasağının 1 Haziran’a kadar devam edeceği öğrenildi.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Salihli sınırları içerisinde bulunan göl, gölet, baraj gölü, akarsu ve benzeri tüm iç sularda su ürünlerinin 1 Haziran 2025 tarihine kadar avlanmanın yasak olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Tüm göl, gölet ve akarsularımızda balıkların üreme dönemi nedeniyle, 1 Haziran 2025 tarihine kadar, ticari veya amatör fark etmeksizin her türlü su ürünleri avcılığı yapmak; menşe belgesi ile diğer belgeler olmadan balık satmak ve nakletmek yasaktır" denildi.