Salihli’de Süper Amatör Küme ekibinden 5 transfer birden

Manisa Süper Amatör Küme ekiplerinden Salihli Belediyespor, kadrosuna 5 yeni ismi daha kattı.

Salihli’yi Manisa Süper Amatör Küme’de temsil eden 3 ekipten birisi olan Salihli Belediyespor, ara transfer döneminde atak yaparak 5 önemli oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi.

Grupta zirve mücadelesi veren Yeşil Beyazlı ekip, Ferit Tanrıkulu, Mehmet Taha Eryılmaz, Hasan Polat Gür, Abdulkadir Görceğiz ve Tayfun Çetin’i renklerine bağladı.

Tanrıkulu, Eryılmaz, Gür, Görceğiz ve Çetin kendilerini yeşil-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.