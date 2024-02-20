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Salihli’de yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı

Ajans Haberleri
  • 20.02.2024 12:12
  • Giriş: 20.02.2024 12:12
  • Güncelleme: 20.02.2024 12:12
Kaynak: İHA
Salihli’de yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı

Manisa’nın Salihli ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Salihli’nin Mevlütlü Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından üzüm bağları arasında yaralı halde bir şahin bulundu.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Salihli Şefliğine haber verilmesi üzerine ekipler, yaralı şahini teslim aldı. Yaralı şahin, tedavi edilmek üzere Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi.

Yaralı şahinin tedavi edildikten sonra doğaya salınacağı öğrenildi. 

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