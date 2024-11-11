Salim Güran'ın oğlu Nevzat Bahtiyar'ı tehdit etti

Narin Güran cinayetinde tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran sosyal medyadan Nevzat Bahtiyar hakkında tehdit mesajları yayınladı.

Devran Güran'ın Nevzat Bahtiyar'ı hedef alarak yaptığı paylaşımda, "Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Nevzo kahpesi" ifadeleri yer aldı.

Devran Güran'ın sosyal medya hesabının biyografi kısmına "İsteyene istediği kadar sevgi, isteyene istemediği kadar mermi. Benim rahat olmadığım yerde kimse istirahat edemez" yazdığı görüldü.

Söz konusu ifadelerin gündem olmasının ardından, şu an Devran Güran'ın hesabına ulaşılamıyor. Güran'ın hesabını kapattığı iddia edildi.

"BAŞKASI YAZSA GÖZALTINA ALINIR"

Devran Güran'ın sosyal hesabını X'ten paylaşan Gazeteci Ferit Demir, şunları kaydetti:

"Bu sosyal medya sayfası Salim Güran'ın oğluna ait. Her hangi bir vatandaş sosyal medya hesabı sayfasındaki biyografi bölümüne bu yazıyı koysa derhal gözaltına alınır.

Diyarbakır Emniyeti ve jandarması bu sayfayı görmüyor mu? 'İsteyene istediği kadar sevgi, isteyene istemediği kadar mermi. Benim rahat olmadığım yerde kimse istirahat edemez.' Devran Güran bu kadar rahat şekilde sosyal medya hesabından kime yada kimlere mermi ile mesaj veriyor?"