Salim Güran’ın tutukluluğuna itiraz eden avukat: "Cinayetin baş şüphelisi Nevzat Bahtiyar"

Diyarbakır'da kayboluşundan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi kenarında bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruşturma, aile üyelerinin etrafında derinleşmeye devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, dün müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

Milliyet'e açıklamalarda bulunan avukat Akdağ, "Ana failin cesedi gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar olduğunu" söyledi. Akdağ, "Nevzat hariç tutuklanan tüm sanıklarla ilgili dosya, kovuşturma aşamasında tamamen çökecektir" dedi.

İstanbul Adli Tıp’ın ön otopsi raporunda Narin’in boğularak öldürüldüğü ve ağzından çıkan sıvının amca Salim Güran’ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştığı iddialarına ilişkin açıklama yapan Akdağ, bu iddiayı gösteren böyle bir raporun olmadığını da öne sürdü.

Akdağ, Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne sunduğu itiraz dilekçesinde özetle şu ifadelere ve iddialara yer verdi:

“Müvekkilim olay günü 15.15 ile 15.46 saatleri arasında gerçekleştirildiği değerlendirilen vahşi cinayete şahitlik etmemiştir. Bu nedenle olayın kim tarafından gerçekleştirildiğini bilmemektedir. Ancak Nevzat’ın itiraflarını duyan müvekkilim kendisi ile yaptığımız özel görüşmelerde Nevzat’ın söz konusu cinayeti işleyebileceğine kanaat getirdiğini belirtmiştir. Şüpheli Bahtiyar kollukta verdiği ilk ifadede Narin’in amcası olan Salim Güran’ın cesedi yok etmesi için kendisine 200 bin lira para teklif ettiğini, parayı mısır hasadından sonra vereceğini söyledi. Ancak savcılıkta ise bu ifadesini değiştirip Salim Güran tarafından ölümle tehdit edildiği için Narin’in cansız bedenini almak zorunda kaldığını iddia etti.

Yine kollukta Narin’in cesedini amcasıyla birlikte çuvala koyduğunu söylerken kanaatimizce ileride Adli Tıp’tan bir rapor çıkar da Salim’in parmak izi çuvalda görünmez diye tasarlayarak, planlayarak savcılıkta ve mahkemede ise ‘Cesedi kendi evimde tek başıma çuvala yerleştirdim’ dedi. Kollukta cesedin kime ait olduğunu bilmediğini söyleyen Nevzat, mahkemede amcanın ‘Arif’in kızını öldürdüm’ dediğini öne sürdü.

Kollukta, savcılıktaki ilk ifadesi ile ek ifadesi ve sorgusu esnasında bu çelişkili açıklamalar ile Nevzat şu aşamada başlı başına cinayetin ana faili durumundadır. Nevzat’ın müvekkili hedef gösteren ifadesini bütün suçunu müvekkil Salim Güran’ın üzerine bırakmaya çalışması olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca Nevzat’ın, Arif Güran ile olan husumeti köyde konuşulmaktadır. Bu amaçla Nevzat, maktulü kendisine ısındırmak gayesi ile birkaç defa küçük küçük harçlıklar vermiştir. Hatta cinayetten bir gün önce de Nevzat’ın kendisine harçlık verdiğini Narin annesine söylemiştir.

Savcılık makamının HTS incelemesi bitişik baz kayıtları analizi doğrultusunda 15.21 ile 15.46 arasında Nevzat ile müvekkilin aynı noktada bulunduğu yönündeki peşin değerlendirmeleri hatalıdır. Mahkeme huzurunda uzman bilirkişileri de dinleteceğiz.”