Salıncak eyalet ne demek? ABD seçimlerinde salıncak eyalet nedir?

Milyonlarca ABD'li dört yıl süreyle görev yapacak 47. ABD Başkanı'nı belirlemek için sandığa gitti. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris’in karşı karşıya geldiği kritik seçim için oy verme işlemi doğu eyaletlerinde 5 Kasım günü TSİ 14.00'te başladı. Sandıklardan sonuçlar gelmeye devam ederken ABD seçim sonuçları analizinde sıklıkla kullanılan "Salıncak eyalet" (swing state) terimine dair salıncak eyalet ne demek, nedir araştırması yapılıyor. Peki, Salıncak eyalet ne demek? ABD seçimlerinde salıncak eyalet nedir?

SALINCAK EYALET NE DEMEK?

"Salıncak eyalet" (swing state) terimi ABD'de gerçekleştirilen seçimlerde farklı sonuçlar veren eyaletleri tanımlamak için kullanılır. Salıncak eyalet terimi iki büyük parti (Demokratlar ve Cumhuriyetçiler) arasında sıkça el değiştirmesi veya oyların dengeli olması durumunu ifade eder. Bu eyaletlerde, her iki parti de kazanma şansına sahiptir, bu yüzden seçim sonucunu etkileyebilecek kritik bir öneme sahiptirler.

ABD SEÇİMLERİNDE SALINCAK EYALET NEDİR?

ABD seçimlerinde salıncak eyalet olarak ifade edilen eyaletler adaylar için kritik öneme sahiptir. Her iki adayında kazanma ihtimalinin neredeyse eşit olarak kabul edilen salıncak eyaletlerde adaylar bu eyaletlerde özel seçim çalışmaları gerçekleştirir. Örneğin, Florida, Ohio ve Pennsylvania vb.eyaletler, geçmiş seçimlerde bazen Demokratlara bazen de Cumhuriyetçilere destek vererek “salıncak” etkisi yaratmıştır.