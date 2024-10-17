Salıncak eyalette ilk gün oy verme rekoru

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ABD’de başkanlık seçimleri için ilk erken oy verme işlemi, “salıncak eyaletlerden” Georgia eyaletinde başladı. Erken oy verme döneminin ilk gününde 328 binden fazla kişinin oy kullanmasıyla eyaletin 2020’deki 136 bin oy rekoru aşıldı.

Helene Kasırgası ve tartışmalı seçim idaresi değişikliklerinin yol açtığı davalarla boğuşan kritik bir salıncak eyalet olan Georgia’da erken oy verme işlemleri sırasında rekor seviyede oy kullanıldı. Georgia, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris arasında oy farkının çok az olduğu 7 “salıncak eyaletten” birisi.