'Salıncak' seyirciyle buluşuyor: 20 Ocak'ta prömiyeri yapılacak

Kumbaracı50 & Vigor Sanat Ortak Yapımı 'Salıncak' oyunu, tiyatroseverler ile buluşuyor.

Gülhan Kadim’in yazıp yönettiği oyunda Hazal Türesan ve Yiğit Sertdemir rol alıyor.

20 Ocak’ta prömiyeri yapılacak Salıncak’ın diğer sahne tarihleri ise şu şekilde

>> Baba Sahne, 21 Ocak 2025

>> Alan Kadıköy, 3 Şubat 2025

>> Baba Sahne, 18 Şubat 2025

>> Sahne Dragos, 28 Şubat 2025

OYUN HAKKINDA

Salıncak, orta yaşlarına gelmiş iki kardeş, Bahar ve Kerem’in birlikte yaşadıkları evde geçer. Geçmiş bir olayın izleri, anılarında ve çevrelerinde rahatsız edici bir şekilde tekrar gün yüzüne çıkmaya başladıkça, Bahar ve Kerem’in hayatı giderek gerilim dolu ve tekinsiz bir hale gelir.

Oyun boyunca kardeşler; çocukluk, yüzleşemedikleri sırlar ve silikleşmiş gerçekler arasında savrulur. Birbirlerine bağımlı ilişkileri, oynadıkları oyunların ve yarattıkları yeni anıların gölgesinde gittikçe dengesizleşir.