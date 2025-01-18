Salmonella enfeksiyonu ölümcül olabilir: Belirtileri neler?

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, bakterinin tehlikelerine dikkati çekerek, gıda hijyenine özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişinin Salmonella bakterisi nedeniyle yaşamını yitirmesi gözleri özensiz hazırlanan gıdaların tüketimine çevirdi. Kumpir gibi çeşitli malzemelerle hazırlanan yiyecekler, Salmonella bakterisine bağlı gıda zehirlenmelerinin riskini artırabiliyor. İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan vefat, bu bakterinin tehlikeli olabileceğini hatırlatıyor.

HANGİ GIDA ÜRÜNLERİNDE GÖRÜLÜYOR?

Açıklamada görüşlerine yer verilen Korkut, "Salmonella, en sık gıda zehirlenmesine yol açan bakterilerden biridir. Özellikle iyi pişmemiş et ve et ürünleri, kümes hayvanları, çiğ yumurta, mayonez gibi çiğ süt ürünleri ve pastörize edilmemiş sütlerden bulaşma riski oldukça yüksektir" ifadelerini kulllandı.

Korkut, Salmonella'nın özelliklerini ve korunma yöntemlerini anlatarak önemli uyarılarda bulundu.

Salmonella bakterisinin insan ve hayvan bağırsaklarında doğal olarak bulunduğunu belirten Korkut, "Dışkıyla atıldığı için temas ettiği gıdalardan insanlara geçebilir. Özellikle iyi pişmemiş et ve et ürünleri, kümes hayvanları, çiğ yumurta, mayonez gibi çiğ süt ürünleri ve pastörize edilmemiş sütlerden bulaşma riski oldukça yüksektir. Kumpir gibi yiyeceklerde kullanılan süt ürünleri ve kümes hayvanları da bu bakteriyi bulaştırabilir" ifadelerini kullandı.

"KARIN AĞRISI, HAFİF İSHAL VE ATEŞ GİBİ BELİRTİLER"

Korkut, Salmonella'nın hafif seyreden ancak zaman zaman ölümcül olabilen bir bakteri olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Salmonella enfeksiyonu genellikle karın ağrısı, hafif ishal ve ateş gibi belirtilerle başlar. Ancak bazı durumlarda kanlı ishale, şiddetli karın ağrılarına ve yüksek ateşe yol açabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, yaşlılarda, çocuklarda ve hamilelerde daha ağır seyredebilir. Böyle durumlarda sıvı alımı yeterli olmazsa ve zamanında hastaneye başvurulmazsa, ölümcül sonuçlar doğurabilir."

Hijyenin Salmonella enfeksiyonlarının önlenmesinde en önemli faktör olduğuna dikkati çeken Korkut, "El hijyeni ve gıda hazırlama sırasında kullanılan malzemelerin temizliği çok önemlidir. Yemeklerin iyi pişirilmesi ve süt gibi ürünlerin pastörize edilmiş olması gerekir. Ayrıca gıdaların doğru saklanması ve bilindik yerlerden alınması enfeksiyon riskini azaltır" değerlendirmesinde bulundu.